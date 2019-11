The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El PP critica el gasto de 92.080 euros para aparcamientos eliminados por el carril bici Las obras no incluidas en el proyecto original provocan un sobrecoste del 12,9%, según los conservadores - Al menos otros tres espacios siguen pendientes de la negociación con los propietarios jueves, 14 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/11/2019) El Partido Popular denuncia que la eliminación de 222 plazas de aparcamiento provocada por el nuevo carril bici le va a salir cara al Ayuntamiento de Alcoy. Solo la creación de los cuatro primeros aparcamientos con los que compensar las plazas retiradas representa un gasto de 92.080 euros, según explica el portavoz del PP, Quique Ruiz. Esta cifra supone un sobrecoste del 12,9% respecto al precio del carril bici, adjudicado por 712.090,24 euros. El concejal critica las consecuencias económicas de la “mala planificación” del Gobierno de Antonio Francés. Ruiz reprocha, en primer lugar, que las obras del carril bici comenzasen sin tener clara una alternativa a las plazas de aparcamiento que se han eliminado. “Un proyecto que es positivo para la ciudad se ha convertido en un problema para los vecinos, especialmente en Santa Rosa, y obliga ahora a destinar más recursos para ofrecer soluciones”, señala Ruiz. El sobrecoste de 92.080 euros corresponde a los cuatro primeros solares que va a habilitar el Ayuntamiento para paliar la eliminación de aparcamientos. Están localizados en la calle de Els Llençols, en el entorno de la Colonia de Aviación y en la calle de Perú. Al coste de adecuación de los solares se añade el de alquiler anual de los terrenos de particulares, que oscilan entre los 900 y los 1.500 euros. Ruiz advierte de que el sobrecoste se incrementará en los próximos meses, cuando el Gobierno del PSOE cierre nuevos acuerdos con los propietarios de, al menos, otros tres solares. “Son espacios cuya urbanización tampoco figura en el proyecto original del eje ciclopeatonal”, apunta el portavoz del PP. De las alternativas propuestas para compensar la pérdida de aparcamiento se han caído las dos ubicadas en torno a la estación de Renfe: una por la negativa de Adif a ceder el suelo y la otra porque finalmente mantendrá su actual uso como huerto social. Ruiz recalca la “nefasta planificación” del proyecto y sus consecuencias sobre el aparcamiento de la ciudad. El portavoz del PP reprocha al PSOE que anunciase la creación de hasta 367 nuevos aparcamientos. “Hizo creer que tenía una solución inmediata y, de conseguirla, se producirá a medio o largo plazo con importantes costes adicionales sobre el proyecto adicional”, concluye el regidor.