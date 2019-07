The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El PP critica el inicio del concurso para la obra del puente de Serelles El PSOE defiende la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo, a la espera de conocer el resultado del recurso presentado por el Ayuntamiento jueves, 25 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/07/2019)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (25/07/2019) El Partido Popular de Alcoy valora la decisión del gobierno de Alcoy, del PSOE, de frenar la adjudicación de la obra de construcción del puente de Serelles. El portavoz del PP, Quique Ruiz, señala que la paralización pone de manifiesto que el PSOE ha actuado de forma “negligente, irresponsable e incluso temeraria” al sacar a concurso una obra basada en un proyecto anulado por los tribunales. “El PSOE no hizo caso cuando pedimos que no licitase la obra y siguió con el concurso saltándose una resolución judicial. Ahora rectifica, cuando ya tiene incluso la propuesta para adjudicar la obra”, indica Ruiz. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante anuló la adjudicación de la redacción del puente de Serelles al advertir una baja temeraria en la oferta ganadora. La empresa adjudicataria se hizo con el contrato por 75.000 euros, la mitad del precio inicial. La sentencia instaba al Ayuntamiento a adjudicar la redacción del proyecto a la empresa demandante. El Gobierno ha recurrido el fallo. Tras conocer la sentencia, el pasado mayo, el PP solicitó que el Ayuntamiento no sacase a concurso la obra. Según el PP la concejal Lorena Zamorano rechazó entonces la petición y consideró como una cuestión menor los “5.000 o 6.000 euros” que debería pagar el Ayuntamiento como posible indemnización a la empresa demandante en caso de que la sentencia fuese ratificada por el Tribunal Superior de Justicia. La misma concejal ha reconocido en la última comisión informativa de Gobernación que la adjudicación de la obra queda paralizada hasta que el tribunal se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por la empresa denunciante, que reclama la suspensión del concurso hasta que haya sentencia firme. Como apunta el portavoz del PP, el Gobierno rechazó la primera petición de la empresa, que se vio obligada a recurrir al tribunal. “El PSOE ha actuado de forma irresponsable al convocar un concurso para adjudicar las obras de un proyecto ilegal”, insiste Ruiz. El portavoz del PP subraya la necesidad de construir el puente de Serelles, pero no entiende “la precipitación del Gobierno en adjudicar en contra de la Justicia una obra que lleva años pendiente de ejecutar”. En concreto, el Ayuntamiento dispone de proyecto desde 2016. A juicio de Ruiz, “si durante más de tres años ha paralizado la construcción de este puente, lo lógico, teniendo una sentencia contraria, era esperar a convocar el concurso de obra a saber qué proyecto es el que debe construirse”. El portavoz del PP considera que la paralización de la adjudicación es “un mal menor” para evitar posibles consecuencias para el Ayuntamiento. La concejal de Urbanismo y Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, defiende la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo y ha avanzado que están a la espera de conocer el resultado del recurso presentado por el Ayuntamiento para continuar con la adjudicación definitiva de las obras, en caso de que sea posible.