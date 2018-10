The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El PP critica la nueva calle de Entenza Cuestiona la zona de carga, la falta de estacionamiento y la continuidad de la acera en los cruces jueves, 11 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular ha mostrado su decepción ante el resultado de las obras de la calle de Entenza. Ha criticado que la zona de carga y descarga esté sobre la acera, la falta de estacionamiento y la continuidad de la acera en los cruces. “La nueva calle no está pensada ni para los comerciantes ni para los vecinos”, ha dicho el concejal Ignacio Palmer. Los conservadores no entienden cómo la zona de carga y descarga ha quedado sobre la acera. Tampoco lo comprenden los usuarios, según el PP. “El hecho de no separar la zona de carga y descarga de la franja de paso de los peatones supone que los conductores de camiones tengan una responsabilidad que no tienen por qué tener. Las maniobras de marcha atrás en un camión son complicadas y el hecho de que un niño pueda aparecer es un riesgo que no debería existir” ha manifestado Palmer. El concejal ha añadido que “supone un riesgo para los peatones, pero además ya se observan las consecuencias de su uso, aceras siempre sucias y con mayor necesidad de mantenimiento”. El PP pone en duda que la nueva calle cumpla el código de Tráfico. También arroja dudas sobre la decisión de que las aceras tengan continuidad en los cruces con las calles de San Isidro y Font de l’Horta. Según Palmer las quejas “no han tardado en llegar debido a la falta de señalización horizontal”. “Algunos vecinos denuncian que aunque los peatones tengan preferencia, el hecho de que una persona pase sin mirar, o un niño corriendo, puede provocar que un vehículo pueda atropellar a alguien cuando realiza el giro. Tenemos claro que el peatón tiene prioridad pero deberían señalizarse estos pasos para que tengan precaución y no tengamos un accidente ante una error de cualquier conductor”, ha manifestado. Para el PP es preocupante la falta de aparcamiento, también criticado, según Palmer, por los comerciantes del mercado de San Roque. La situación es complicada por el diseño de Entenza y por la reciente eliminación de la zona azul. “Algunos comerciantes inciden en que ahora hay coches que se quedan estacionados toda una semana, reduciendo considerablemente la rotación de los vehículos”, ha alertado Palmer.