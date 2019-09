The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL El PP critica la parálisis de los proyectos aprobados en los presupuestos participativos Según la concejal Lirios García, el gobierno solo ha iniciado 1 de las 12 medidas planteadas por los ciudadanos y que aún quedan por ejecutar proyectos de los ejercicios 2015, 2016 y 2018 miércoles, 18 de septiembre de 2019 El Partido Popular denuncia que el gobierno municipal solo ha iniciado uno de los 12 proyectos aprobados en el plan de presupuestos participativos de 2019. Así lo indica la concejal conservadora Lirios García, que critica el retraso en la aplicación de las medidas propuestas por los vecinos. La edil sostiene que la baja ejecución resta credibilidad al Gobierno y "hace difícil que los ciudadanos participen en la elaboración de los presupuestos, porque no ven los resultados". Según el PP, de los 12 proyectos seleccionados en el plan de presupuestos participativos de 2019, ocho de inversión y cuatro de gasto corriente, solo está en marcha el estudio para la reutilización de biomasa forestal como combustible en instalaciones municipales. El resto de propuestas "sigue en el aire", detalla García. Son proyectos que afectan a diferentes ámbitos: iluminación, parques, accesos, energías renovables o medio ambiente. "Son propuestas que no dependen de un mismo departamento, por lo que la situación de parálisis es generalizada en todas las concejalías", lamenta la concejal. "No es normal que en el mes de septiembre esté todo por hacer, lo que demuestra una dejadez total del Gobierno en su función de gestionar la ciudad", añade García. El PSOE, según los datos aportados a petición del PP, tiene por decidir todavía dónde y cómo va a ejecutar parte de los proyectos de los presupuestos participativos. Es el caso de la introducción de iluminación led, la instalación de zonas de sombra en parques o el acondicionamiento de los accesos a la ciudad. García añade que el Gobierno todavía tiene pendiente de ejecutar proyectos correspondientes a los presupuestos participativos de 2015, 2016 y 2018. A través de los presupuestos participativos, los ciudadanos asignan 400.000 euros de las cuentas municipales. "Es una herramienta muy interesante que se debe potenciar. Por eso el primer paso es ejecutar los proyectos de ejercicios anteriores para que los ciudadanos se motiven al ver que sus propuestas salen adelante", manifiesta la regidora.