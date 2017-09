The examples populate this alert with dummy content

El PP critica la puesta en marcha de una empresa pública Los conservadores quieren que la partida de 200.000 euros, anunciada por el Gobierno local para crearla, se destine al mantenimiento ordinario de las calles miércoles, 06 de septiembre de 2017 El Partido Popular de Alcoy ha cuestionado la creación de una empresa pública. Los conservadores critican la iniciativa aprobada en el pleno del pasado lunes, con la que se daba inicio al expediente para que el Ayuntamiento pueda desarrollar actividades económicas mediante la creación de una empresa pública. Ignacio Palmer, concejal del PP, lamenta que no se haya especificado las necesidades, ni los fines, ni su posible viabilidad, para lo que echa en falta un estudio de mercado. "Sin duda, la decisión de crear una empresa pública obedece exclusivamente a movimiento políticos, donde la izquierda antepone su ideología a las necesidades de los alcoyanos” El PP ve más apropiado trasferir al mantenimiento ordinario de vías públicas esta inversión.