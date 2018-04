The examples populate this alert with dummy content

COMUNICACIONES El PP critica el retraso en la instalación de la antena de las urbanizaciones El concejal Eduardo Tormo asegura que falta el proyecto, la licencia de actividad y de obras, los preceptivos informes de impacto medioambiental y de parques naturales martes, 10 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La falta de proyecto, licencia de actividad y de obras y de informe de impacto ambiental y de los parques naturales paraliza la instalación de una antena que dé servicio a las urbanizaciones de Alcoy, según el Partido Popular. El Sargento, Baradello y Montesol siguen con problemas de comunicación ante el retraso en la instalación de la antena de telefonía. Por ello concejal del PP, Eduardo Tormo, critica la falta de compromiso del alcalde al decir que las obras comenzarían a principio de año y, sin embargo, siguen pendientes. "El alcalde llegó a decir en octubre que a final de año o principio de 2018, las obras estarían en marcha. La realidad es que estamos en abril y a base de preguntar nos enteramos de que quedan muchas gestiones pendientes". Tormo insiste en que en estas urbanizaciones viven personas de avanzada edad por lo que las comunicaciones son de primera necesidad. "Un alcalde no puede hacer el ridículo de esta manera, máxime cuando se trata de temas de primera necesidad. Una vez más, el alcalde Toni Francés ha vendido humo a unos vecinos muy preocupados y con dificultades en su día a día". En la comisión informativa de este lunes 9 de abril, los populares han vuelto a preguntar por la situación administrativa de este tema. Según el PP, el concejal de Urbanismo respondió argumentando que "todavía quedaban muchos trámites por realizar". Señala que "concretamente falta presentar el proyecto, conceder licencia de actividad y de obras, además de solicitar los preceptivos informes a conselleria. Tanto los relativos a Impacto medioambiental, como a parques naturales.