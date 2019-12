The examples populate this alert with dummy content

OBRAS El PP cuestiona la planificación de la rehabilitación de El Molinar Advierte que las obras se anunciaron en enero de 2018 y deberían haber finalizado en abril de 2019 lunes, 02 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular critica la mala planificación del proyecto de rehabilitación de las fábricas de primeras aguas de El Molinar, paralizadas por la inestabilidad del terreno y por problemas con la empresa adjudicataria. El portavoz del PP, Quique Ruiz, exige al Gobierno de Antonio Francés la “máxima rapidez” para cumplir los plazos marcados por Europa para no perder los 500.000 euros de fondos Feder que tiene asignada la obra. Los trabajos están paralizados por problemas de estabilidad de un talud y por la necesidad de consolidar, por seguridad, la fachada del Molí Antic de Ferro, colindante a la fábrica de Els Solers, donde el proyecto prevé crear un centro de interpretación. Ruiz no entiende cómo los problemas técnicos surgen a los pocos meses del inicio de unas obras anunciadas desde enero de 2018 y que deberían haber finalizado, según el plazo inicial, el pasado abril. “Es evidente que la planificación ha fallado, porque tanto los accesos como el deterioro de los edificios era una de las complicaciones de la obra”, señala Ruiz. El portavoz del PP advierte de que la empresa adjudicataria fue la que presentó la oferta más baja, un 19% por debajo del presupuesto inicial. Esa oferta, además, fue la peor valorada por los técnicos. “Estamos ante un nuevo ejemplo de las consecuencias de la política low cost del Gobierno de Antonio Francés”, señala Ruiz. Según el concejal, el Ayuntamiento va a rescindir el contrato, redactar los nuevos proyectos, adjudicar y ejecutar las obras antes del mes de mayo de 2020. Esa es la fecha tope para justificar la obra y obtener los 500.000 euros de fondos europeos comprometidos para el proyecto. Ruiz pide la “máxima agilidad al Gobierno” para cumplir los plazos. El concejal confía en “la gran diligencia de los técnicos del Ayuntamiento” para conseguir ajustarse a los plazos y no perder la ayuda europea.