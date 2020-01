The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO El PP defiende la ejecución de 50 actuaciones en el centro durante su mandato El ex concejal de Urbanismo, Fernando Pastor, reta al PSOE a exponer sus actuaciones por el mantenimiento del casco histórico miércoles, 29 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/01/2020) El Partido Popular resalta la labor realizada por la renovación y mantenimiento del centro histórico durante su mandato. El ex concejal de Urbanismo y actualmente diputado autonómico, Fernando Pastor, enumera hasta 50 proyectos ejecutados en el barrio entre julio de 2000 y mayo de 2011 y reta al PSOE a dar a conocer sus actuaciones. Rehabilitación integral Mercado de San Mateo Reurbanización parque de La Glorieta Apertura pasaje en calle Torremanzanas para posibilitar una reivindicación histórica: la conexión de tráfico y peatones entre la calle San Nicolás con Sor Elena Picureli Reurbanización calles (Sardina, Casablanca, Pintor Casanova…) Reurbanización y peatonalización plaza Fossar Centro de Salud “plaça de Dins” Construcción Centro de Mayores en plaza de España Rehabilitación integral plaça de Dins Iluminación

Iluminación ornamental

Recuperación zona porticada

Limpieza arcos

Pintado de las 4 fachadas Apertura calle Don Simón en Pl. España Ampliación edifico administrativo del Ayuntamiento en las antiguas instalaciones del Hotel Levante en calle San Lorenzo Restauración integral de la fachada principal del Ayuntamiento Iluminación ornamental de la fachada principal del Ayuntamiento Puesta en marcha de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) como herramienta de control del estado de los inmuebles del casco histórico Restauración de 250 fachadas y cubiertas de edificios privados a través de la implantación del plan municipal de subvención de fachadas Construcción nuevo Teatro Calderón Rehabilitación y mejora Teatro Principal Adaptación del Teatro Principal como nueva “sede” del Belén de Tirisiti Museu Alcoià de la Festa (MAF) Restauración integral Iglesia de la Mare de Deu Restauración integral Iglesia Santa María Restauración fachadas Iglesia San Mauro Restauración integral antiguo Asilo del Camí Inclusión de Alcoy en la Ruta Europea del Modernismo Recuperación integral de restos de muralla y conjunto patrimonial del Portal de San Roc Iluminación ornamental Portal de San Roc Recuperación integral Torre Na Valora Iluminación ornamental Torre Na Valora Encauzamiento Río Barxell Construcción Museo Explora en antigua Fábrica de Tintes Construcción Museo de Bomberos en antigua Fábrica de Tacos Iluminación ornamental Pont de Sant Jordi Construcción Escola d`Art i Disseny en las ruinas del antiguo colegio Verge del Lliris (junto edificio Correos) Equipamiento integral (climatización, sonido, vídeo e iluminación) Llotja Sant Jordi Rehabilitación fachada Iglesia San Jorge Homologación de las normas urbanísticas del centro histórico, pendiente desde 1989, que posibilitó la concesión de licencias de obra de nueva construcción Bonificación del ICIO (Impuesto de Construcciones y Obras) para los edificios que sin tener protección patrimonial conservasen sus fachadas. Esta medida posibilitó mantener el conjunto no protegido conformado por los números 13, 15 y 17 de País Valencià (actual sede Banco Sabadell) Restauración fachada Consevatorio Municipal en calle Juan Cantó Acondicionamiento edificio antigua fábrica Carbonell como parte del Campus Universitario Peatonalización Plaza Ferrándiz y Carbonell Construcción pabellón polideportivo en Campus Universitario Construcción grupo viviendas VPO en calle San Jaime y Pl Emilio Sala Construcción grupo viviendas VPO en Calle Sant Mateo Adecuación solares acceso al centro histórico desde Puente del Viaducto (edificios El Trabajo y Galatea) Reurbanización calle Santo Tomás Actuación reurbanización y construcción de viviendas en zona Embajador Irles Reurbanización parque El Parterre Reconversión del antiguo edifico del Monte de Piedad y Caja de Ahorros en el museo CADA Zonas ajardinadas y espacios de aparcamiento en las traseras de la calle San Nicolás a la altura la Plaza Ramón y Cajal Solución técnica y constructiva a los defectos de obra del barrio de la Sang Obras de restauración y adaptación del antiguo edificio de la Mare de Deu como sede nuevos juzgados Pastor no considera de recibo las declaraciones del portavoz socialista Jordi Martínez en la que atribuía el deterior del casco histórico de la ciudad a la política especulativa del PP.