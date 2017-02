The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD El PP denuncia el cierre “indefinido” del consultorio de Zona Alta Los conservadores critican la falta de información de Sanidad a los vecinos, derivados al centro de salud de La Plaça de Dins jueves, 02 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/02/2017) El consultorio médico de Zona Alta permanece cerrado “indefinidamente” como consecuencia, según el Partido Popular, de los daños provocados por el temporal de lluvia, viento y nieve de principios de enero. Los conservadores atribuyen el cierre a los recortes en el mantenimiento de instalaciones y critican la falta de información a los vecinos. Un cartel colocado en la puerta del consultorio es la única información que ha ofrecido la Conselleria de Sanidad a los vecinos, a los que ha derivado para recibir atención al centro de salud de La Plaça de Dins. El PP advierte del “malestar entre los vecinos” por la falta de información. “No saben si el centro va a estar cerrado indefinidamente o de forma definitiva”, afirma el portavoz de los conservadores, Rafael Miró. El regidor entiende que el centro pueda cerrar durante un plazo para reparar los desperfectos “pero no podemos entender lo que se está haciendo porque es una falta de respeto a los vecinos del barrio”. Miró señala que el traslado de personas con movilidad reducida al centro de salud más próximo, en la plaza, es un problema por el desnivel entre ambos puntos. El concejal reprocha que el Gobierno autonómico sea el que menos información aporta a los vecinos a pesar de que se “autodenominaba como defensor de la participación”.