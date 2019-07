The examples populate this alert with dummy content

El PP denuncia la exclusión de 'Alcoy' en la rotonda de El Molinar Rechaza que el PSOE pretanda fomentar el valenciano a costa de eliminar el castellano jueves, 11 de julio de 2019 El Partido Popular denuncia la exclusión de la denominación en castellano de Alcoy en la nueva rotonda de El Molinar. El principal partido de la oposición reprocha el Gobierno que solo haya mantenido la denominación en valenciano. El portavoz del PP, Quique Ruiz, reprueba que el Gobierno, del PSOE, "pretenda fomentar el valenciano a costa de eliminar el castellano". "La normalización de una lengua no puede conseguirse por la vía de hacer desaparecer otra", apunta Ruiz. La decoración de la nueva rotonda, basada en la cúpula del manantial de El Molinar, incluye tres conjuntos metálicos con la denominación de 'Alcoi', todas ellas en valenciano. El coste del proyecto ha sido de 41.424 euros. "Pensamos que lo lógico hubiese sido colocar las dos denominaciones oficiales de la ciudad en la rotonda que recibe a las personas que acceden a Alcoy desde Alicante", manifiesta Ruiz. "Entenderíamos incluso que de los tres nombres solo uno hubiese sido en castellano, pero no compartimos que no haya ni uno solo", recalca el concejal del PP. A preguntas del PP en comisión informativa, el Gobierno del PSOE ha justificado la exclusión del castellano en el interés por potenciar el valenciano. "Compartimos la necesidad de promover el uso del valenciano, pero no a costa de eliminar deliberadamente una lengua que también es oficial en la Comunidad Valenciana", señala Ruiz. Como ejemplo, el concejal cita el apoyo del PP a la adhesión del Ayuntamiento de Alcoy a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians. No obstante, a juicio del portavoz del PP, "este tipo de actitudes por parte del Gobierno no ayuda a que los ciudadanos estimen el valenciano como la lengua oficial que tenemos que fomentar". Según Ruiz, el Gobierno debe entender que "normalizar no es eliminar" y debe promover actuaciones "que no aviven el conflicto lingüístico en una ciudad que entiende perfectamente que la Comunidad Valenciana tiene dos lenguas cooficiales".