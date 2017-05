The examples populate this alert with dummy content

PROTESTAS El PP denuncia "ideología y sectarismo" tras el cierre de un aula en La Salle Los conservadores pedirán al Gobierno local que se posicione en el próximo pleno-Tanto el PP como una representación del centro participaron en la manifestación a favor de la concertada en Valencia lunes, 08 de mayo de 2017 El PP llevará al próximo pleno la previsión de la Consellería de Educación de cerrar un aula de Bachillerato de La Salle. “Queremos conocer ya, el posicionamiento de Antoni Francés y su concejal de educación al respecto de esta decisión”. El portavoz de los conservadores en Alcoy, Rafael Miró, considera que la eliminación de un concierto en La Salle esconde una decisión ideológica. "Se visualiza la hoja de ruta de un gobierno de izquierdas para llegar a su objetivo: la eliminación de la educación concertada". Miró, insta al alcalde a que se pronuncie al respecto de manera oficial. La moción del PP socilitará además que se revierta la decisión del Consell. "El Partido Socialista antepone la ideología a las ventajas que ofrece la educación concertada, entre ellas el coste. Y escenifica su intención de ir reduciendo la educación concertada hasta hacerla desaparecer, haciendo desaparecer de la misma manera la posibilidad de decidir por parte de los padres". El PP ha hecho pública su postura contraria al cierre de aulas en la concertada con su participación en la manifestación por la libertad de la enseñanza en Valencia, que concentró a unas 40.000 personas, según la organización. Una representación de La Salle también estuvo allí.