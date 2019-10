The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRCTURAS El PP denuncia la negativa de Fomento al pago de la rotonda norte El portavoz de los conservadores, Quique Ruiz, lamenta que el Gobierno central se desvincule de una infraestructura que, además de dignificar la entrada a la ciudad, es vital para mejorar las comunicaciones del polígono industrial de Cotes Baixes lunes, 28 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/10/2019) El Ministerio de Fomento ha rechazado pagar la construcción de la nueva rotonda del acceso norte de Alcoy. Así lo denuncia el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Quique Ruiz, que lamenta que el Gobierno central se desvincule de una infraestructura que, además de dignificar la entrada a la ciudad desde Valencia, es vital para mejorar las comunicaciones del polígono industrial de Cotes Baixes. La negativa del ministerio que dirige José Luis Ábalos se ha producido en contestación a una petición del Ayuntamiento de Alcoy, que por escrito había solicitado la ejecución de la rotonda por un importe de 960.000 euros a cambio de la cesión al municipio de la travesía de la antigua carretera nacional 340. A la petición del Consistorio Fomento responde con argumentos económicos para desvincularse de la posible financiación de la obra. "La disponibilidad económica actual impide la cesión de tramos con contraprestación económica e impide la suscripción de convenios de financiación de obras de remodelación de travesías por el Estado", contesta el ministerio. Fomento, no obstante, se muestra favorable en su respuesta a ceder la travesía sin contraprestación alguna para el Ayuntamiento de Alcoy. El portavoz del PP muestra su preocupación por la negativa del Ministerio de Fomento, que deja en el aire un proyecto que el Gobierno local, del PSOE, comenzó a anunciar en 2015. “Han pasado cuatro años sin que el Gobierno haya conseguido cerrar la financiación de la rotonda”, critica Ruiz. El concejal solicita al alcalde, Antonio Francés, que refuerce las reivindicaciones de financiación de la nueva rotonda y, sobre todo, que no acepte la travesía sin compensación por parte de Fomento. El proyecto, muy demandado especialmente por los empresarios del polígono de Cotes Baixes, está redactado y pendiente de que el Ministerio de Fomento emita un informe sobre la viabilidad técnica del diseño planteado. Ruiz teme que el Ayuntamiento "se encuentre con un proyecto aprobado en sus manos pero no disponga de recursos para ejecutarlo, pese a que esta iniciativa lleva cinco años sobre la mesa". A juicio de Ruiz, la misión del Gobierno es conseguir el apoyo de otras administraciones para que este tipo de infraestructuras no las tenga que pagar el Ayuntamiento con recursos propios. Según el proyecto, el presupuesto de la rotonda es de 906.139 euros.