TRAZADO El PP denuncia la parálisis del proyecto de vía verde Alcoy-Gandía Quique Ruiz insta a Antonio Francés a reclamar a la Generalitat la agilización del proyecto jueves, 17 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular de Alcoy denuncia la situación de parálisis en la que se encuentra la conversión en vía verde del trazado de la antigua línea ferroviaria Alcoy-Gandía. La iniciativa ni siquiera dispone de un proyecto “a pesar de los continuos anuncios por parte del Gobierno de Alcoy y de la Generalitat”, según explica el portavoz del PP, Quique Ruiz. El concejal apunta que la Conselleria de Obras Públicas ha dilatado durante más de un año el concurso de la redacción del proyecto de la futura vía verde. “El retraso demuestra que el proyecto no figura entre las prioridades del Gobierno valenciano”, lamenta Ruiz, quien echa en falta más reivindicación por parte del Gobierno de Antonio Francés. “Necesitamos un alcalde capaz de exigir a la Generalitat que aborde de forma seria este proyecto”, manifiesta el edil. El concejal del PP cuestiona el papel que en este proyecto ha asumido el Consorcio de las Comarcas Centrales, presidido por Francés. En 2017 el consorcio se hizo cargo las gestiones para sacar adelante la iniciativa. Sustituyó al anterior consorcio formado entre los municipios por los que transcurre el trazado. Según Ruiz, las Comarcas Centrales no disponen si quiera del anteproyecto que, tal y como anunció el propio alcalde y presidente en mayo de 2018, ya estaba elaborando la Generalitat. “Llevamos años escuchando promesas que nunca se cumplen”, recalca Ruiz. El regidor destaca la relevancia de un proyecto “que es una aspiración histórica porque contribuye a vertebrar la Comunidad Valenciana, a mejorar el entorno y a generar un revulsivo económico”. Ruiz apunta que el proyecto debe implicar a la Generalitat Valenciana y a las diputaciones de Alicante y Valencia. “De momento solo ha cumplido la Diputación de Alicante invirtiendo en la nueva pasarela entre Alcoy y Cocentaina”, apunta el concejal. El portavoz del PP reclama “rigor en la gestión” y confía en que la Generalitat “agilice” el concurso para adjudicar la redacción del proyecto. “A pesar de las grandes expectativas que ha generado el proyecto, lo cierto es que aún no hemos dado el primer paso”, lamenta Ruiz. La línea de ferrocarril entre Alcoy y Gandía se inauguró en 1892 con una longitud aproximada de 53 kilómetros a lo largo del valle del río Serpis. En el año 1969 dejó de funcionar y se desmanteló toda la estructura ferroviaria, incluidos los tableros metálicos de los puentes. Algunos tramos del itinerario conservan toda la plataforma de la antigua vía de ferrocarril y el recorrido es usado por un alto número de ciclistas para desplazarse por la zona.