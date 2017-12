The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS GENERALITAT El PP denuncia que el Consell destina a Alcoy un tercio de lo que reciben los valencianos El diputado autonómico Fernando Pastor anuncia a diez enmiendas en la Generalitat para proyectos locales jueves, 07 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/12/2017) El Partido Popular de Alcoy denuncia que los alcoyanos solo van a recibir 34€ de inversión de la Generalitat, una cifra muy inferior a los 103€ de media que recibirán el resto de valencianos. Ante esta situación, desde el Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes se han presentado un total de 10 enmiendas relativas a diferentes proyectos estratégicos para Alcoy. Unas enmiendas que se presentan de manera abierta y con intención de que sean aprobadas para mejorar la situación de Alcoy. Algunos de estos proyectos fueron consensuados en su día con otros partidos a nivel local, pero ninguno de los mismos aparece con consignación presupuestaria en los Presupuestos de la Generalitat para 2018. Así lo ha comunicado el diputado autonómico del PP, Fernando Pastor, este jueves 7 de diciembre en rueda de prensa, y una vez está cerrado el plazo para la presentación de enmiendas a las cuentas del Consell. Según Pastor, “nuestras enmiendas insisten en proyectos que cuentan con consenso político y que son muy interesantes para dinamizar la economía alcoyana pero que incomprensiblemente el Consell de Ximo Puig deja de lado” En este sentido, el diputado alcoyano ha anunciado la petición a la Consellería de Economía Sostenible, la que dirige el murero Rafael Climent, sobre la creación de dos “líneas de actuación” para dos proyectos concretos: la redacción del proyecto del Complejo Tecnológico en Rodes y el desarrollo del Instituto Tecnológico de la Cosmética. Merece la pena recordar que ambos proyectos han sido consensuados por parte de la corporación municipal alcoyana. Lo mismo ocurre con el tercer proyecto que reivindican los populares en sus enmiendas a los Presupuestos de 2018: un Centro de Turismo Interior (CdT) para la provincia de Alicante con sede en Alcoy. En esta ocasión, la nueva línea tendría que ser aprobada por la Agencia Valenciana de Turismo. El Portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Alcoy, Rafa Miró incide: “tanto las propuestas del Partido Popular, como son el Centro de Turismo de Interior y el Instituto Tecnológico de la Cosmética, como el Complejo Tecnológico en Rodes, son proyectos estratégicos aprobados por el pleno muncipal. Proyectos que deberían estar presentes en los presupuestos de la Generalitat Valenciana” Al respecto, Pastor ha querido remarcar “sería una pena que el Consell no atendiese nuestras propuestas porque, además de ser claramente beneficiosas para la generación de empleo y riqueza en Alcoy, defienden proyectos que gozan del consenso y del respaldo político del propio PSPV y Compromís a nivel local”. El cuarto proyecto instado por el PP en Les Corts afecta al ámbito educativo y se trata de la adecuación y remodelación del IES Andreu Sempere. Además, y dentro de las cuestiones que afectan a la Conselleria de Educación, desde el PP instan al Consell a mantener los conciertos educativos que en estos momentos están en vigor y que afectan a nueve centros concertados de educación en Alcoy. Al respecto de todas las carencias en los presupuestos de la Generalitat, de cuestiones relativas a Alcoy, Rafa Miró ha afirmado: “El alcalde Toni Francés, ha engañado a los aloyanos, vendiendo humo y diciendo que estos presupuestos son buenos para Alcoy. La realidad es que un alcoyano va a percin¡bir la tercera parte que un valenciano, lo que significa que Toni Francés no pinta nada en su partido y desde el gobierno de Puig y Oltra se ningunea a la ciudad de Alcoy y a los alcoyanos”. Otras enmiendas Fernando Pastor ha dado a conocer otras enmiendas presentadas por su grupo parlamentario sobre cuestiones que afectan a Alcoy: consignación presupuestaria para financiar proyectos de la asociación de empresarios de turismo Alicante Turismo Interior (100.000.- euros), ampliación de la subvención que percibe la Asociación de San Jorge (9.000.- euros –de 24.000 a 33.000 euros) y la inversión en la adecuación de la vía verde en su tramo desde Alcoy (Estepar) a Ibi (50.000.- euros). Según Pastor, “se trata de un paquete de enmiendas muy fáciles de asumir por parte del Consell y que repercuten de manera positiva en cuestiones tan interesantes como puede ser la prolongación de la vía verde o el respaldo al turismo de interior” A respecto cabe recordar, que la Asociación Alicante Turismo Interior no ha recibido ni un solo euro de consignación durante los últimos tres años. Una situación diferente respecto al resto de asociaciones turísticas de la costa. El Tren vuelve a quedarse fuera Son las de 2018 las terceras cuentas anuales que presenta el Consell del Botànic (PSPV-Compromís-Podemos) y es la tercera ocasión en la que las mejoras de la línea férrea Alcoy-Xàtiva quedan fuera de dichas cuentas. Por ello, Fernando Pastor ha querido denunciar que “no es de recibo que por tercera vez consecutiva Ximo Puig se olvide de las mejoras en una infraestructura tan reivindicada por el propio PSOE cuando estaba en la oposición como es la línea Alcoy-Xàtiva”. Además, Pastor ha exigido al Consell de Ximo Puig que “tome ejemplo del Gobierno de España, que ha invertido en las mejoras de la línea más de 5 millones de euros durante 2017, y demuestre así que cuando reivindicaban detrás de una pancarta mejoras a la Generalitat para el tren de Alcoy no era para quedar bien de cara a la galería, sino porque creían de verdad en esta infraestructura que vertebra el interior de la Comunitat”.