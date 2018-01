The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTO 2018 El PP denuncia que el Gobierno incumple proyectos por valor de 5 millones de euros La concejal conservadora Amalia Payá se apoya en un listado de iniciativas con partida presupuestaria y que están aún por ejecutar viernes, 19 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/01/2018) El Partido Popular asegura que los años de Gobierno del alcalde Antoni Francés están marcados por claros incumplimientos, "sobre todo de las propuestas aprobadas a la oposición". La concejal conservadora, Amalia Payá hace memoria y recuerda algunas de las propuestas del Partido Popular que Toni Francés aprobó para tener apoyos en el presupuesto de 2013, entre ellas el Espacio gastronómico en el Mercado San Mateo y la Consolidación Chalets Font Roja. "Unos proyectos que siguen igual, sin haber hecho absolutamente nada". El listado de incumplimientos es extenso y suma en los dos últimos ejercicios 5.197.595,4 euros. De proyectos con partida aprobados en el presupuesto 2016 destaca el nuevo Vial Santiago Payá/Sant Benet (1.028.500 €), Adecuación parqué Pabellón Fco.Laporta (25.000 €), Cubrimiento pista exterior Fco.Laporta (400.000 €), Rehabilitación Puente San Jaime (20.000), Montaje Aula de formación (15.000 €), Rehabilitación Casa Conserje “Sala de Ensayos” (45.000 €), Centro Interpretación La Canal (9.000 €), Ciudad Deportiva del Alcoyano (685.341,51 €), Centro Cívico Ensanche Santa Rosa (241.000 €), Espacio Conciertos (75.000 €) o Mejoras Instalaciones Teatro Principal (90.000 €). Del presupuesto de 2017 figuran Construcción Pabellón Gimnasia Artística (250.000 €), Paso peatonal bajo el puente de Cervantes (231.681,29 €), Plan Director Servicios e Infraestructuras (36.000 €), Estudio Trafico (20.000 €), Gastos diversos CADA (250.000 €), Proyecto, Dinamización Centro (de 250.000 € solo ejecutados 206.756,06), Acondicionamiento ladera Filaes (100.000), Plan Ocupación Mejora Infraestructuras Urbanas (100.000 €), Acondicionamiento Parking Calle San Jaime (70.000 €) Reurbanización Calle Entenza (1.842.828,66 €). Para Amalia Payá “lo de este gobierno es lamentable, que el alcalde Toni Francés ponga algo en el presupuesto no significa nada, es evidente que está engañando a los alcoyanos, ni siquiera está en funcionamiento la nueva contrata de basura y limpieza viaria después de casi 6 años.” El Partido Popular propone proyectos reales y que buscan resultados directos hacia la ciudad. Un ejemplo de ello lo tenemos en el proyecto para la Fundición Rodes, entre 2016 y 2017 se presupuestaron 955.000 €, pero los resultados reales han sido cero, nada hecho, solo venta y filosofía desde el gobierno socialista. Concreta que desde el Partido Popular se propuso instalar un Centro de Turismo de Interior y un Instituto Tecnológico de Cosmética. Proyectos que se aprobaron por el gobierno municipal, pero que de momento han quedado en nada. Además detalan otros proyectos que no se han llevado a cabo, como por ejemplo: Elaboración Plan Estratégico de Ciudad, Estudio de Tráfico Puente San Jorge, Centro de Enfermos Mentales, Protocolo de tráfico para actuaciones de Urgencia, Rehabilitación Centro Histórico: Mercado de productos ecológicos; Parque para perros; Incremento de actividades para jóvenes, Solución viable y posible tren Alcoy-Xátiva o el acondicionamiento de aparcamientos en el Centro. Amalia Payá añade que “desde el Partido Popular ya hemos anunciado nuestra posición contra el presupuesto de los socialistas, una decisión fundamentada en gran parte por todos los incumplimientos realizados hasta la fecha, a la que se suma el presupuesto para 2018, un documento plano, mediocre y que no ilusiona a nadie”.