POLÉMICA El PP denuncia que el PSOE quiso pagar con fondos públicos una factura del alcalde La oposición frena el abono de 605 euros, que el Gobierno local atribuye a un error miércoles, 24 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/01/2018) El Partido Popular ha denunciado que el Gobierno de Alcoy, del PSOE, quiso pagar con fondos públicos una factura particular. Los grupos en la oposición han impedido el pago de los 605 euros que costó en junio de 2015 un cóctel ofrecido a los concejales que accedían o abandonaban la corporación municipal tras los últimos comicios locales. El PSOE disfrazó de acto institucional, según el PP, un acto particular del Gobierno. El Ejecutivo reconoció el lunes, en la comisión de Hacienda, que la tramitación de esa factura para su pago con fondos públicos fue “un error”. En julio del año pasado, cuando la nota fue presentada por primera vez en la comisión, el Gobierno aseguró que correspondía a la comida a la que asistieron todos los concejales el día de la toma de posesión de sus cargos. La oposición en pleno protestó entonces porque nadie había asistido a ese acto y manifestaron su negativa a sufragar con fondos públicos “un gasto que pertenece al ámbito personal”. El portavoz del PP de Alcoy, Rafael Miró, sostiene que este caso arroja dudas hacia toda la gestión del Gobierno: “Alguien tuvo que ordenar el pago de esta factura. No sabemos lo que está ocurriendo con otras facturas”. Y añade: “¿Qué están haciendo los socialistas con el dinero público? ¿Si no se tenía que pagar, ¿cómo puede ser que no sean capaces de detectar esta situación?”.