El PP denuncia los retrasos en la gestión del Plan Edificant La concejal Amalia Payá asegura que el Ayuntamiento no ha valorado el importe económico de las 17 actuaciones solicitadas, paso imprescindible para conseguir la asignación presupuestaria lunes, 07 de mayo de 2018 El Plan Edificant para la remodelación de centros educativos sufre retrasos en el caso de Alcoy, según el PP. La concejal popular, Amalia Payá, denuncia que el Ayuntamiento no ha valorado el importe económico de las 17 actuaciones solicitadas, paso imprescindible para conseguir la asignación presupuestaria. "La incompetencia e incapacidad de gestión del gobierno socialista hace peligrar el que podamos optar a este plan. Son muchas las poblaciones que ya tienen su resolución o están a la espera de ella, sin embargo, en Alcoy todavía se desconoce el coste de las actuaciones solicitadas". Desde el Ayuntamiento de Alcoy se han solicitado 17 actuaciones para los institutos Andreu Sempere, Pare Vitoria y Cotes Baixes. Así como para los colegios Sant Vicent, Romeral, Miguel Hernández, Horta Major y el centro Tomás Llacer. Todas estas actuaciones se deben valorar económicamente, presentar las memorias a la Conselleria de Educación y seguir con el procedimiento administrativo y burocrático ineludible para que ésta dicte una resolución. La edil conservadora advierte de que esta situación, aparentemente, imposibilita que en 2018 se pueda poner en marcha el plan. "Esto nos puede situar al final de la cola y como consecuencia, que los fondos destinados a esta anualidad 2018, no lleguen para financiar las actuaciones que necesitamos en Alcoy" El Partido Popular ya expresó en el pleno de enero sus dudas acerca de la capacidad del Gobierno local para cumplir con los requisitos del plan en tiempo y forma.