The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA El PP denuncia el uso partidista de la fiesta por parte de los socialistas Critican que el concejal de Fiestas, Raül Llopis, publicase un reportaje fotográfico sobre la elaboración del cartel hora y media antes que lo hiciera el Ayuntamiento martes, 03 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/04/2018) El PP denuncia el uso partidista de imágenes e información de actos oficiales de la fiesta por parte de los socialistas e insiste en su regulación. Los conservadores critican que el concejal de Fiestas, Raül Llopis, publicase a través de las redes sociales un reportaje fotográfico sobre la elaboración del cartel de fiestas 3 minutos después de la publicación oficial de la obra en la fachada del Ayuntamiento el pasado sábado por la noche. Eduardo Tormo lo considera un abuso, por parte del concejal de Fiestas y critica falta de ética ya que asegura que el perfil de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento no difundió las imágenes hasta hora y media después. "Desde el PP entendemos que nuestras fiestas y tradiciones son de todos los alcoyanos y no podemos admitir de ninguna manera la utilización política de las mismas. Esas fotos las tiene el concejal por su cargo y nos parece una falta de ética y de respeto a la institución que se publique en su perfil personal". El concejal del PP recuerda que sigue pendiente la creación de un manual de uso de la web municipal y cuentas oficiales de redes sociales y cuya elaboración se aprobó por mayoría en el pleno del pasado diciembre para evitar estas situaciones. Añade que el uso de información privilegiada por parte del concejal de fiestas, le han supuesto más de 460 likes a su post, además de que sea compartido por 212 usuarios. Un alcance de miles de personas y que repercuten directamente en su perfil personal.