SERVICIOS SOCIALES El PP exige ampliar la plantilla del centro de mayores del Preventorio Denuncia que la falta de personal afecta a los empleados y a la calidad de la atención de los usuarios lunes, 23 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/10/2017) El Partido Popular ha exigido este lunes la ampliación de la plantilla del centro de atención a mayores de Mariola. Los conservadores han anunciado iniciativas parlamentarias en las Cortes Valencianas para dar apoyo a los trabajadores, que durante este octubre se han movilizado para exigir más personal. El coordinador de Políticas Sociales del PP en las Cortes, José Juan Zaplana, ha relatado, tras reunirse con los trabajadores, la situación “grave” que padece el centro. Según ha explicado, 17 personas, entre enfermeros y auxiliares, atienden a 57 grandes dependientes. “La realidad es que el turno de mañana lo atienden 5 trabajadores, el de la tarde, 4, y el de la noche solo una persona”, ha detallado. La consecuencia es que “a la una de la tarde todavía están levantando enfermos, cuando deberían estar comiendo”. Para revocar esta situación, el PP va a exigir una partida en los presupuestos de 2018 para contratar a, al menos, cuatro trabajadores en el centro. Los conservadores también van a reclamar todos los expedientes de la Consellería de Políticas Sociales en torno al centro del Preventorio. “Queremos saber si la conselleria ha hecho algo para atender las demandas de los trabajadores”, ha dicho Zaplana. El diputado ha insistido las consecuencias de la falta de personal en cuanto a carga de trabajo y en cuanto a la calidad de la asistencia que reciben los usuarios. Y ha recalcado que el Gobierno autonómico “sí tenga dinero”, a su juicio, para “proyectos innecesarios”, como reabrir la televisión o crear las agencias antifraude y de emergencias. En su visita a Alcoy, el diputado también ha criticado el retraso en la apertura del Centro de Enfermos Mentales, prevista para verano de 2018, un año y medio después del plazo que ofreció la vicepresidenta Mònica Oltra, a la que ha criticado el presidente del PP local, Rafael Miró. El PP sostiene que los servicios sociales han empeorado en los dos años en los que el PSOE y Compromís gestionan el Gobierno autonómico.