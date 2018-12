The examples populate this alert with dummy content

OPOSICIÓN El PP exige rigor al PSOE para optar a fondos del 1,5% cultural El Gobierno cambia de rumbo y prevé solicitar ayudas para El Molinar después de hacerlo el año pasado para la fundición de Rodes martes, 11 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular de Alcoy denuncia la falta de planificación del Gobierno del PSOE. El caso más reciente, según el portavoz del PP, Rafa Miró, es la gestión de proyectos con los que optar a fondos del programa del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. El PSOE ha avanzado en comisión informativa que pretende obtener esos recursos económicos para recuperar la zona industrial de El Molinar. En 2018 presentó la rehabilitación de la fundición de Rodes, que fue desestimada por el ministerio. “El Gobierno trabaja sin rumbo. Un año presenta un proyecto asegurando que cumplía los requisitos para obtener fondos y al año siguiente cambia de objetivo. Esa no es forma de trabajar”, manifiesta el portavoz y presidente del PP. Miró apunta que el Ayuntamiento inició los trámites para que el edificio de Rodes fuese declarado Bien de Interés Cultural, una condición indispensable para optar a las ayudas por las que el Ministerio de Fomento destina el 1,5% de su inversión en obra pública a la conservación y rehabilitación de edificios históricos. “El PSOE pretendía ajustar Rodes a la convocatoria de ayudas cuando ya tenía un BIC aprobado: El Molinar. Y ahora que está solicitado el expediente para la fundición, va a presentar al ministerio la antigua zona industrial. No tiene sentido y demuestra que el Gobierno de Alcoy trabaja a salto de mata y a golpe de ocurrencias”, señala Miró. Las ayudas del programa 1,5% cultural se adjudican por comunidades autónomas a través de concurrencia competitiva. En 2018 las ayudas fueron para Ayora y Valencia, cuyos proyectos fueron mejor valorados que el de Rodes. “Hay que ver qué iniciativa presentó para Rodes hace un año, visto que todavía está por redactar el proyecto que defina los contenidos de ese espacio”, manifiesta Miró. El portavoz del PP insta al Gobierno a definir un proyecto “serio, completo y riguroso” de rehabilitación de El Molinar “que convenza al Ministerio de Fomento y consiga los fondos necesarios para poner en valor una zona única en toda la Comunidad Valenciana”. El PP preguntará en el próximo pleno los motivos del cambio de proyecto con el que optar a los fondos del ministerio, así como el importe que espera obtener del programa del 1,5% cultural y la situación del expediente iniciado en 2017 para que la antigua fundición de Rodes sea declarada Bien de Interés Cultural.