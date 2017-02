The examples populate this alert with dummy content

TURISMO El PP insiste en la idoneidad de ubicar el CdT de interior en Rodes Propondrá en el próximo pleno que el Ayuntamiento busque financiación en la Generalitat Valenciana para 2018 jueves, 23 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/02/2017) El Partido Popular propondrá en el próximo pleno municipal, que el Ayuntamiento solicite a la Generalitat Valenciana, la creación de un Centro de Turismo de Interior en Alcoy. En concreto, el Partido Popular va a pedir que se inste a la Generalitat Valenciana a la creación de un Centro de Turismo (CdT) de Interior para la provincia de Alicante, con la ciudad de Alcoy como sede del mismo. Y para que pueda ser una realidad, también solicitará que en los próximos presupuestos para 2018, se contemple una partida con fondos suficientes para la creación y funcionamiento del CdT. Además, se solicitará que se plantee el CdT en el Plan Director de la manzana de Rodes, con objeto de reservar espacio para el mismo. La propuesta del Partido Popular para la creación de un Cdt de Interior en Alcoy, propone la manzana de Rodes como la ubicación más adecuada para este centro. Una propuesta que es el momento de plantear, debido a que se está redactando el Plan Director de esta futura área económica. Rafa Miró, portavoz del PP en Alcoy sostiene que "es el momento adecuado para plantear el CdT en este espacio, donde constituiría un foco de investigación y mejora de la competitividad de un sector productivo en auge, como es el turismo de interior”. Un CdT en Alcoy, representaría un incentivo fundamental para los proyectos turísticos que se vienen desarrollando en el interior de la provincia, con especial atención a las comarcas de la montaña alicantina. Miró añade que "la ubicación del centro turístico en la manzana de Rodes, encajaría totalmente en el planteamiento del futuro complejo, donde junto al Instituto Tecnológico de la Cosmética, crearía una zona económica de relevancia en la provincia”. La propuesta ya fue presentada y aceptada en la Comisión de Dinamización Económica y Gestión Estratégica de diciembre. Se planteó la manzana de Rodes como lugar idóneo para su ubicación por tratarse de u recurso que contribuiría a la dinamización de la zona. En los presupuestos de la Generalitat Valenciana para esta anualidad 2017, el Gobierno Valenciano va a destinar casi tres millones de euros en una nueva sede central de turismo en Valencia, una gestión que directamente no aportará nada al turismo de la Comunidad Valenciana. Actualmente, la Agencia Valenciana de Turismo tiene su sede en la Ciudad Administrativa 9 de Octubre. El Gobierno Valenciano, con esta propuesta, simplemente pretende trasladarla a Paseo de La Alameda, 37. Un traslado que han cuantificado en 2.780.000 € Desde el Grupo Parlamentario Popular en la Cortes Valencianas, concretamente el diputado Fernando Pastor, presentó una enmienda a los presupuestos de la Generalitat, donde se proponía destinar la cantidad del traslado de la Agencia Valenciana, a la construcción de un Centro de Turismo (CdT) de Interior para la provincia de Alicante. Lamentablemente la enmienda no prosperó. Para los presupuestos de la Generalitat, Alicante es la provincia con menos inversión en materia de turismo, a pesar de que genera el 60% del negocio turístico. La red de CdT está formada por siete centros distribuidos en varias ciudades del litoral valenciano: Alicante, Castellón, Valencia, Gandía, Denia, Benidorm y Torrevieja. Además desde el Consell se ha propuesto un CdT de interior en Morella, en la provincia de Castellón. “Si hay una ciudad del interior de la Provincia de Alicante que sea idónea para ubicar un Cdt, es Alcoy. Una ciudad con patrimonio natural (dos Parques Naturales, Paisaje Protegido y un paraje Municipal), patrimonio cultural, un turismo de interior en auge y además, sede de la Asociación Provincial de Turismo de Interior", concluye el portavoz de los conservadores.