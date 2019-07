The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO HISTÓRICO El PP lamenta la falta de solución a la rehabilitación de los chalés de la Font Roja Los conservadores denuncian que el Ayuntamiento ha declarado desierto el concurso para ejecutar una obra pendiente desde 2012 miércoles, 31 de julio de 2019

El concurso para adjudicar la obra de rehabilitación de los antiguos chalés de la Font Roja ha quedado desierto. Tras la renuncia de la primera empresa, que abandonó por los retrasos en la adjudicación, la otra empresa presentada no ha aportado la documentación requerida por el Ayuntamiento. Siete años después de que el PSOE anunciase el proyecto, los chalets siguen en ruina y la obra pendiente de ejecutar. El portavoz del PP, Quique Ruiz, ha lamentado la falta de solución a los antiguos chalés. "Después de casi una década en el Gobierno, el PSOE no es capaz de rehabilitar los antiguos chalets. Tenemos un Gobierno que vive de anuncios pero que no ejecuta proyectos", critica el concejal. Ruiz apunta que la empresa mejor valorada en el concurso para adjudicarse la obra retiró su oferta por el retraso en el proceso de adjudicación, que comenzó en enero y concluyó el 2 de mayo con la adjudicación definitiva. La empresa presentó escrito el pasado 21 de mayo en el que retiraba su oferta por haber transcurrido más de dos meses desde la apertura de los sobres hasta la adjudicación de las obras, valoradas en 311.333 euros (IVA incluido). La empresa argumentó "la modificación importante que han sufrido el mercado de la construcción, falta de mano de obra y el incremento de precios de las principales materias primas". El Ayuntamiento aceptó la renuncia y requirió la documentación a la otra empresa que presentó oferta para rehabilitar los chalets. Esta firma, Construcciones Muro, no ha presentado la documentación, por lo que la adjudicación ha quedado desierta. "El Gobierno debe valorar por qué ninguna de las dos empresas que presentó oferta ha aceptado ejecutar la obra. La política del low cost del PSOE se salda con concursos desiertos que se traducen en retrasos en los proyectos", concluye el concejal.