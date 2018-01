The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS GENERALITAT El PP moviliza a sus grupos municipales en busca de inversión para el Alcoi-Xàtiva En Xàtiva instó a sus portavoces en las localidades por las que transcurre la línea férrea para que reclamen inversiones como las que ha anunciado el Ministerio de Fomento miércoles, 17 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (17/01/2018) El Partido Popular moviliza a sus grupos municipales para exigir a la Generalitat Valenciana que invierta en la modernización del tren Alcoy-Xàtiva. En Xàtiva instó a sus portavoces en las localidades por las que transcurre la línea férrea para que reclamen inversiones como las que ha anunciado el Ministerio de Fomento. La vicesecretaria del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Elena Bastidas, y el responsable de la gestora del PPVAL, Antonio Clemente, tras la reunión de trabajo con los portavoces de los municipios por los que transcurre la línea Xàtiva-Alcoy, ha criticado la inversión destinada por el Gobierno autonómico para 2018 frente a la apuesta del Ministerio de Fomento. Han destacado las inversiones "reales" en relación al Plan de Modernización de Cercanías en el que se incluyen 22 millones de renovación de vías e instalaciones del tren Xàtiva y Alcoy. "En dos ocasiones el PSOE ha intentado dar carpetazo a la línea Xátiva Alcoy y ha tenido que ser un gobierno del PP el que lo recupere", ha señalado Clemente. Clemente ha criticado que PSPV y Compromís hayan votado en contra de todas las enmiendas del PP para respaldar e impulsar la línea Xátiva-Alcoy en los Presupuestos de la Generalitat valenciana por lo que ha adelantado que el PP presentará en todos los Ayuntamientos por donde transcurre la línea mociones instando al Consell a respaldar el proyecto y sacarlo de su "campaña de carpetazo". Añade que "hace unos años el ahora presidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, el conseller de Economía, Rafael Climent, antes alcalde de Muro, y al alcalde de Alcoy, Antonio Francés, se movilizaban para pedir financiación y ahora sus partidos votan en contra de la línea". Destacan que "la única vez que la Generalitat invirtió en este proyecto fue cuando gobernaba el PP".