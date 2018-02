The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El PP pide al alcalde que exija el retorno del aula de La Salle La concejal Amalia Payà lamenta que el Consell diseñe el mapa educativo antes de conocer la demanda de las familias jueves, 01 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/02/2018) El Partido Popular de Alcoy ha instado al alcalde, Antonio Francés, a solicitar la Conselleria de Educación el aula de Bachillerato eliminado este curso en el colegio La Salle. Los conservadores reclaman al Gobierno que gestione la recuperación de la oferta durante la elaboración del arreglo escolar del próximo curso, actualmente en proceso. El PP espera de Francés un gesto “que muestre su posicionamiento al respecto de la educación concertada”. Amalia Payà, concejal del PP, ha apuntado que la eliminación de un aula de Bachillerato “desestabiliza” uno de los centros educativos “emblemáticos” de Alcoy. Para Payà, el sistema de diseño de la oferta educativa es erróneo. A su juicio, debería elaborarse “con posterioridad a la petición de plazas por parte de las familias, para que de esa forma se ajuste a las necesidades reales”. Los conservadores subrayan que la reducción del concierto para el Bachillerato de La Salle “visualiza la hoja de ruta de un gobierno de izquierdas que mediante decisiones sectarias e ideológicas quiere llegar a su objetivo: la eliminación de la educación concertada”. “Empezaron con la educación infantil y continúan por el Bachillerato. Estamos ante un gobierno, el del pacte del Botànic, que no atiende a razones y va a atacar a la educación concertada con toda la artillería que tenga a su disposición”, ha manifestado la regidora. Para impedirlo, señala, “el alcalde tiene la oportunidad de solicitar la restitución de las aulas eliminadas”. La concejal ha sostenido que la decisión del Consell en La Salle es un “ataque a los mejores colegios”. “La decisión no estaba avalada por criterios objetivos, ni por informes. Es más, la innovación es un requisito para mantener conciertos, y en este caso La Salle es uno de los centros pioneros en temas de innovación y calidad. Precisamente llama la atención el listado de centros donde se eliminaron conciertos, siendo la mayoría de ellos los mejores centros de enseñanza en la Comunidad Valenciana”.