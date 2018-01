The examples populate this alert with dummy content

PROYECTO EMPRESARIAL El PP pide al Consell que deje de poner trabas al proyecto Alcoinnova El portavoz de los Populares en Les Corts, Fernando Pastor, pide "sentido común" y "cordura" a la Generalitat que, insiste, con su actitud está atascando Alcoinnova jueves, 04 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/01/2018) El Partido Popular reclama al Consell que deje de poner impedimentos al proyecto Alcoinnova. El portavoz de Turismo del Grupo Popular en Les Corts, Fernando Pastor, acusa al Consell de bloquear un proyecto empresarial importante, insiste, de una histórica empresa de la comarca. Para el diputado es inaudito que en casi tres años la consellera de Territorio, María José Salvador, no se haya reunido todavía con el grupo empresarial para conocer sus problemas y necesidades. Pastor pide al Gobierno valenciano "sentido común" y "cordura" a la hora de sacar adelante Alcoinnova: sobre todo, que dejen de poner obstáculos. "Es inaudito que el conseller Climent (Rafael), que es el conseller de Economía, que, además, es de la comarca de l'Alcoià, del grupo empresarial La Española tampoco lo haya hecho (...) Y por favor lo que pedimos es eso: cordura, sensatez y que no pongan más palo en las ruedas de este proyecto tan interesante, tan generador de riqueza, empleo y bienestar en la comarca". Pastor destaca la importancia de una empresa como Alcoinnova, que factura 80 millones al año y que, añade, generaría cientos de puestos de trabajo en la ciudad.