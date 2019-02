The examples populate this alert with dummy content

El PP pide explicaciones por las irregularidades denunciadas por el pago de horas extra a un agente Sipol se suma a las críticas a la vista de la apertura de diligencias por parte de un juzgado por posible delito de malversación de caudales públicos lunes, 18 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/02/2019) El Partido Popular solicita al Gobierno local una reunión con todos los grupos políticos para que dé explicaciones sobre la investigación judicial incoada por el Juzgado número 2 de Alcoy por las presuntas irregularidades en el pago de horas extraordinarias a un policía local. Según denunció el Sindicato de Policías Locales (SIPOL) de la Comunidad Valenciana, el Gobierno pagó entre julio de 2012 y noviembre de 2013 horas extraordinarias que no han podido ser justificadas. Salvador Gimeno, secretario general de SIPOL, señala que "tanto la jueza que instruye la causa como la Fiscalía coinciden en apreciar indicios de delito". El portavoz del PP, Rafael Miró, califica de "graves" los hechos que se investigan por lo que insta al alcalde a dar explicaciones. "Estamos ante una situación grave, hablamos de indicios de una presunta malversación de caudales públicos y el alcalde debe dar explicaciones a nivel institucional". Según el PP la Fiscalía ya rechazó en octubre todas las peticiones de sobreseimiento de la causa presentadas por las defensas de los investigados.