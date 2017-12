The examples populate this alert with dummy content

AYUNTAMIENTO El PP pide imparcialidad en la web municipal y redes sociales Plantea a través de una moción la regulación de las cuentas oficiales del Ayuntamiento y una gestión igualitaria hacia todos los miembros de la corporación miércoles, 13 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/12/2017) El Partido Popular ha presentado una moción a debatir en el próximo pleno que persigue regular el uso de la web y cuentas oficiales del Ayuntamiento en redes sociales. El concejal Ignacio Palmer sostiene que "los socialistas creen que los medios municipales, pagados por todos los alcoyanos, son parte de su cortijo y los utilizan para hacer campaña electoral y dar visibilidad al alcalde y resto de concejales socialistas”. Por ello va a pedir que el responsable de prensa o persona que se encargue de gestionar las diferentes redes sociales, así como las noticias en la web, "realice una gestión igualitaria hacia todos los miembros de la corporación y se informe de las diferentes cuestiones desde una visión profesional, objetiva y transparente". Piden también el no mencionar las cuentas o difundir contenido de las cuentas personales de los concejales, en las publicaciones realizadas desde el Ayuntamiento. Tanto desde las cuentas principales del Ayuntamiento, como desde las de otros departamentos o marcas. Los conservadores proponen crear cuentas con carácter institucional, tipo Alcalde de Alcoy o concejalía del área en cuestión, en lugar de utilizar la cuenta personal. De manera que sirvan para futuras legislaturas. Se solicita incluir los nombres de todas las personas relevantes que aparecen en las fotografías, ruedas de prensa o cualquier acto público, no solo al alcalde y concejales o cargos de confianza del Partido Socialista. El PP se basa, para realizar todas estas peticiones, en las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Alcoy de las diferentes redes sociales. "Se observa un uso orientado a dar visibilidad a los miembros del gobierno. Nada que ver con el objetivo real de estos medios, que no puede ser otro que el de informar de una manera transparente de la actividad municipal". Añaden que "observamos publicaciones en las que aparecen más personas, pero solo se nombra a los concejales del PSOE. De la misma manera que observamos otras publicaciones en las que aparecen fotografías donde no aparece nadie pero siempre se menciona a los socialistas". Sostienen que "también se pueden encontrar fotografías de actos a los que acuden diferentes miembros de la Corporación municipal, pero solo aparecen las fotos de los concejales del PSOE y su respectiva mención". Como ejemplo ponen la inauguración de la Fira del Nadal del día 6 de diciembre "donde el Ayuntamiento solo hace referencia a la asistencia de tres concejales del Psoe". El concejal Nacho Palmer critica esta manera de actuar del Alcalde de Alcoy y explica: “si se revisa la web municipal, no existe una sola noticia donde se haga referencia a nadie de la oposición, solo se hace referencia a ellos para criticarlos”. Al respecto, recuerdan la información realizada sobre la gestión de la señalización de País Valencià el año pasado. "Una gestión donde el error por parte del gobierno municipal era claro, pero la manera de responder fue directamente criticando al Partido Popular".