El PP pide mayor difusión a las ayudas para fachadas de Entenza La concejal, Lirios García, advierte que la nueva línea de subvenciones para los edificios de la calle solo ha recibido una solicitud viernes, 09 de agosto de 2019 El Partido Popular de Alcoy ha reclamado mayor difusión a las subvenciones destinadas a la rehabilitación y adecuación de las fachadas de edificios de la calle de Entenza. La primera convocatoria se ha saldado con una sola subvención, concedida a la única petición presentada. La concejal del PP Lirios García vincula la escasa demanda a la mínima promoción que el Gobierno local, del PSOE, ha dado a esas ayudas. La línea de subvenciones estaba dotada en 44.000 euros para subvencionar la mejora de fachadas de la calle de Entenza, así como de edificios protegidos en el resto de la ciudad. El importe máximo de la subvención era de 4.000 euros por edificio. El resultado, en el caso de Entenza, ha sido "decepcionante" a juicio de García. "El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo económico enorme para reurbanizar Entenza y pensamos que la rehabilitación de las fachadas venía a completar esa. Tras una primera convocatoria sin demanda, el Gobierno debe reforzar la difusión para que los vecinos conozcan las ayudas y las puedan solicitar", señala la concejal. García puntualiza que la única difusión que ha realizado el Gobierno ha sido a través de las redes sociales y de un comunicado de prensa. "No ha habido una campaña específica en los medios de comunicación", lamenta la regidora. Según afirma, al tratarse de una medida muy acotada a una calle, "sería sencillo realizar una comunicación a cada vecino para que conozcan las ayudas y puedan acogerse a ellas". La concejal confía en que la campaña de difusión mejore en la próxima convocatoria. "Las subvenciones a la rehabilitación de fachadas han funcionado desde 2001, especialmente en la zona Centro. Desde el Ayuntamiento debemos hacer todo lo posible para que ofrezcan también buenos resultados en Entenza", concluye la concejal.