El PP pide una oficina de captación de inversiones

El Partido Popular ha planteado al Gobierno Socialista una batería de propuestas “para trabajar por el progreso de Alcoy”. Entre sus propuestas resalta la redacción de algunos proyectos “para que esté todo preparado en el momento lleguen los fondos que financien las obras”. En el bloque de propuestas de los conservadores destaca la creación de una oficina para la captación de inversiones en Alcoy. Este centro especializado destacaría los elementos diferenciadores de la ciudad para captar inversión privada, patrocinios para entidades culturales, deportivas. Rafael Miró, portavoz del grupo municipal del PP en Alcoy tacha de “mediocre” el presupuesto presentado por el Gobierno socialista. “No ilusiona a los alcoyanos. Por ello presentamos propuestas pensando en futuro que sirvan de revulsivo y nos ayuden a recuperar la capacidad económica.”

Los conservadores proponen el estudio de la actual configuración viaria interurbana radial, para mejorar accesos y descongestionar el centro urbano. Solicitan que el estudio de soluciones para el trazado del proyecto de la futura Ronda Industrial Sur (asociada al desarrollo de los nuevos sectores industriales actualmente conformado por los polígonos Santiago Payá y Beniata) y para el proyecto para mejora de la carretera de conexión CV-70 en El Rebolcat. “Proponemos que se realice el proyecto, aunque no se ejecute la zona industrial de Pagos, y se planifique la mejora de este acceso a Alcoy, mediante la conexión a la rotonda del Viaducto y puente Francisco Aura”.

Añaden el estudio de ampliación de la oferta de estacionamiento en vía pública y en los espacios libres viarios en las zonas periféricas de la ciudad y barrios residenciales, como: en la zona del Polideportivo Francisco Laporta y el cementerio, en el barrio del Ensanche, Santa Rosa y Centro.

Propone una partida para la realización (proyecto y obra) del aparcamiento de gran capacidad (más de 400 vehículos) en solar entre las calles Sor Elena Picurelli, Torremanzanas y trasera de la calle San Nicolás. De la misma manera se plantea la sustitución progresiva de pavimentos, aceras y calzadas del Centro Histórico, en cumplimiento del plan accesibilidad y para cambiar aceras resbaladizas.

Además, desde el PP se plantea la realización de un proyecto para la finalización del encauzamiento del río, en la zona de Rambla Baixa y hasta la zona de encauzamiento actual. Donde se continúe con la instalación de equipamientos deportivos, que posibiliten el apoyo y la práctica de deportes urbanos. En la mayoría de los casos, instalaciones de bajo coste de mantenimiento.

En el área de deportes destacan acciones a realizar como la construcción de una grada en el campo Manolo Moreno Cabanes, vallado de la pista de atletismo del Campo Manolo Moreno Cabanes, dotar a los campos Manolo Moreno Cabanes, 1 y 2, de árboles de raíz corta, dotar de césped artificial el campo n.º 3, sustitución del césped artificial del campo nº1 (dentro de un programa pluri-anual 2018-20, de renovación de los tres campos), reparación integral de la tarima del Pabellón de la Mutua de Levante y la ampliación iluminación campos Manolo Cabanes, 1 y 2 (dentro de un programa pluri-anual 2018-20, de renovación de los tres campos).

El Partido Popular señala la detección de cuestiones demandadas por la ciudadanía, entre otras propuestas: El alumbrado del tramo donde se permite la circulación de vehículos, desde el final de la calle Montdúber hasta el inicio de la Via Verde, limpieza y adecuación en todos los cauces de los ríos que transcurren por la ciudad sobre los que ya se ha actuado (limpieza y Actuación Paisajística en los cauces como el del Puente San Roque), campaña limpieza “pipis” perros en fachadas y mobiliario urbano, campaña concienciación en la que se faciliten dispositivos para la limpieza de la orina por los propietarios de perros, construcción de zonas para el paseo de perros, acciones para la minimización del impacto visual negativo de los solares del Centro Histórico, aumento de las partida de Inversión para el Desarrollo del Plan de Acción Comercial, sustitución caldera Centro Social Zona Nord, traducción al lenguaje de signos en Ruedas de Prensa, Plenos y actos públicos promovidos desde el Ayuntamiento, Alcoy Ciudad Educadora curso 2018-19 (Recuperando Espacios: Estrategias para favorecer el éxito del aprendizaje en menores con diferentes dificultades y complementario a “Dona mare”), centro de trabajo para personas con enfermedades mentales, no dependientes (depresión, esquizofrénicos) personas que no tienen iniciativa y necesitan un trabajo continuo y dirigido, mecánico y repetitivo, Protocolo de Actuación y Coordinación de medidas para las víctimas de violencia de género y familiar, adecuación en los chalets de la Font Roja como espacios para organizar colonias o campus de verano cuya temática sea en torno a la naturaleza y ampliar la partida para equipamiento de la Policia Local.

El Partido Popular ha anunciado su voto en contra del presupuesto municipal para 2018. Muchos son los factores que han condicionado esta decisión. Un presupuesto “estéril”, plano, mediocre, que no ilusiona a nadie y lo más importante, no contempla el revulsivo que necesita Alcoy para dinamizar la economía local. Además de las características del presupuesto, para la toma de decisión del Partido Popular han influido factores relacionados con la actitud y manera de gestionar del gobierno socialista. “Es visible la falta de voluntad del alcalde por conseguir apoyos, ya que no se ha reunido con el Partido Popular para intentar recabar apoyos, por otra parte, es inadmisible la falta de cumplimento de los compromisos”.

PP critica que la única propuesta que presenta Ciudadanos sea “una copia” de sus propuestas. El concejal Eduardo Tormo recuerda que en 2017 el PP pidió habilitar una partida para el control de la contrata de basuras. El concejal recuerda la enmienda presentada para el Control del contrato de RSU y Limpieza Viaria por 80.000 euros para la contratación de una empresa externa que realice la gestión, el seguimiento y control del cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el contrato de RSU y Limpieza Viaria. “Precisamente esta enmienda, forma parte de las propuestas del Partido Popular dentro del proceso de contratación del nuevo servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza viaria. Una propuesta que fue admitida y que condicionó el voto favorable a este proceso de contratación por parte del PP”. Posteriormente se adaptó la propuesta popular, pasando de la contratación de una empresa, a la adquisición de un software de control, manteniendo el mismo fin que la propuesta inicial.