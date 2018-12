The examples populate this alert with dummy content

DESPERFECTOS El PP pide la urgente reparación de la acera de la Alameda Camilo Sesto Denuncian el lamentable estado de la vía pública con baches y baldosas agrietadas y sueltas, que generan problemas que aumentan cuando llueve martes, 04 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/12/2018) El Partido Popular ha pedido que las aceras de la L’Alameda Camilo Sesto sean reparadas. El concejal popular, Eduardo Tormo, ha explicado que “es urgente una reparación de las aceras de L’Alameda Camilo Sesto pues en todos los tramos hay baches y baldosas agrietadas y sueltas, problemas que aumentan cuando llueve”. Según Tormo, “el estado de las aceras es lamentable y más grave aún cuando empieza la campaña navideña. Los clientes que llegan de otras comarcas comprueban que tenemos una ciudad abandonada y con mantenimiento nulo”. Según los populares el gobierno no cuida a los ciudadanos ni a los comerciantes. La deficiente conservación para ellos se extiende a todos los barrios.