PRESUPUESTOS El PP plantea enmiendas por valor de 800.000 euros al presupuesto La propuesta de los conservadores se centra en la promoción económica, el refuerzo de mantenimiento de las calles y avance de proyectos estratégicos del futuro Plan General de Ordenación Urbana viernes, 11 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/01/2019) El Partido Popular plantea enmiendas por valor de 800.000 euros al borrador de Presupuesto del Gobierno local que asciende a 64 millones de euros. El candidato a la alcaldía por el PP, Quique Ruiz, asistirá a las negociaciones con el Gobierno que los conservadores inician el próximo martes. Recuerda que la propuesta de los conservadores se centran en la promoción económica, el refuerzo de mantenimiento de las calles y avance de proyectos estratégicos recogidos en el futuro Plan General de Ordenación Urbana. Ruiz recalca la necesidad de cambiar unas cuentas. "Es imposible reactivar la economía de Alcoy y, además, reserva muy pocos recursos para conservar las calles de la ciudad”. las enmiendas trabajadas por el grupo municipal del PP “sientan las bases del cambio que reclama Alcoy”. De hecho, forman parte del programa electoral. La promoción económica, el refuerzo del mantenimiento de las calles y el avance en proyectos estratégicos, ya recogidos en el futuro PGOU, marcan el documento elaborado por el PP. Ruiz subraya la “voluntad de diálogo” del Partido Popular para aprobar el último presupuesto de la legislatura. Y agradece que el PSOE acepte debatir mejoras en las cuentas. “Aportamos proyectos que la ciudad necesita y confiamos en que el PSOE las asuma y las incluya en el presupuesto”, apunta Ruiz. El candidato añade que, aparte de las enmiendas, el PP exigirá al Gobierno un compromiso de cumplimiento. “Llevamos años en que el PSOE acepta propuestas y después no las ejecuta. Solo las aprueba para sacar adelante las cuentas y no vamos a caer en ese engaño”, concluye Ruiz. El Gobierno prevé el desarrollo de las reuniones con los grupos políticos a los largo de la próxima semana. La comisión informativa en la que se espera que los grupos aporten el dictamen al presupuesto está prevista para la siguiente semana y el debate de los presupuestos en pleno se ha establecido para el 28 de enero, fecha de la sesión ordinaria del mes de enero.