ELECCIONES El PP pone cara a la educación y la sanidad Ha presentado a la profesora jubilada Adela Nules como número 6 y ha incorporado a la lista al exgerente del área de salud, Carlos Aracil jueves, 11 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/04/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (11/04/2019) Adela Nules ocupa el número 6 de la candidatura del Partido Popular a las municipales del 26 de mayo. Tiene 69 años y es madre de cuatro hijos. Trabajó durante 40 años en la docencia como profesora de Educación Física en Miguel Hernández, San Vicente de Paúl o el Pare Arques de Cocentaina. La candidata resalta la calidad humana del grupo y al candidato a la alcaldía, Quique Ruiz, quien ha explicado que de este modo quiere dar voz a las personas jubiladas y es una persona muy implicada. Carlos Aracil, ex gerente del Departament de Salud de Alcoy, también formará parte de la candidatura del PP. Aracil, que también fue presidente de la Asociación de San Jorge, durante dos años, explica que ha decidido unirse por su amistad con Ruiz, por el partido y también para aportar su experiencia en el ámbito de la Sanidad. Entre las propuestas del programa electoral de los populares apuestan por la finalización del hospital y la ampliación del centro de salud La Bassa.