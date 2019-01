The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTO El PP presenta sus enmiendas recogidas en 23 propuestas Los conservadores insisten en los tres puntales de sus reivindicaciones: la promoción económica, el mantenimiento de la ciudad y un estudio de demanda de suelo industrial miércoles, 16 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/01/2019) El Partido Popular ha presentado al Gobierno sus enmiendas al Presupuesto municipal recogidas en 23 propuestas. Los conservadores insisten en los tres puntales de sus reivindicaciones la oficina de promoción económica y de captación de inversiones, el mantenimiento de la ciudad y la realización de un estudio de demanda de suelo industrial. El candidato a la alcaldía, Quique Ruiz, ha destacado la importancia de este estudio de cara a la planificación del futuro uso industrial. El portavoz municipal del PP, Rafael Miró, ha mostrado la predisposición de su grupo a la negociación. Otras de las propuestas de los populares son el establecimiento de un calendario para la ejecución del Plan de Accesibilidad y que se lleven a cabo las obras de acceso de la autovía por el Viaducto o la ronda de Batoy y Polideportivo, entre otras.