OBRAS MENORES El PP propone ampliar la recogida de escombros para evitar vertederos incontrolados Los conservadores a través de su portavoz, Rafael Miró, plantean una tasa para el pago de residuos de obras menores en el ecoparque para cuando superen los 400 kilos martes, 17 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/07/2018) El PP plantea una tasa para el pago de escombros cuando superen los 400 kilos depositados en el ecoparque. El portavoz de los conservadores, Rafael Miró, ha presentado esta propuesta ante la imposibilidad que tienen propietarios y profesionales de deshacerse del material resultante de una obra. Recuerda que la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana sólo permite depositar en el ecoparque hasta 400 kilos o 20 sacos de escombros por obras menores. Miró considera que la medida evitaría vertederos incontrolados y facilitaría la labor de los autónomos que se dedican a la albañilería. "Proponemos esta medida para que autónomos y pequeñas empresas tengan una alternativa viable para deshacerse de los escombros. Es una solución para reducir los diversos vertederos incontrolados de escombros que aparecen en diferentes zonas de la ciudad". Los conservadores proponen que dicha tasa se calcule por kilogramo de exceso y que la cantidad vaya propuesta en el informe técnico correspondiente.