El PP propone prohibir el sacrificio de animales en Alcoy Plantea modificar la ordenanza para fomentar las adopciones y solicitar ayudas económicas a la Generalitat martes, 19 de junio de 2018 El Partido Popular quiere que Alcoy deje de sacrificar a animales abandonados. Ha presentado una moción para modificar la ordenanza de Tenencia de Animales, que en cuatro artículos tipifica la posibilidad de sacrificar mascotas en caso de ser abandonadas, proceder de una sociedad protectora clausurada o como sanción para animales peligrosos. Los conservadores abogan por limitar el sacrificio a aquellos casos, siempre dictaminados por veterinarios, de animales con conductas agresivas o con enfermedades sin posibilidad de tratamiento o contagiosas. Ignacio Palmer, concejal del PP, razona que "en una sociedad desarrollada debemos perseguir el objetivo de sacrificio cero en animales abandonados". Como alternativa, el PP plantea "implementar medidas para reforzar los mecanismos de adopción mediante campañas divulgativas". Para Palmer es básico "aumentar el apoyo" a la Sociedad Protectora de Animales, que gestiona el albergue canino y "presta un servicio municipal y necesario". La moción del PP también incluye un punto para que el albergue precise de la autorización municipal para practicar una eutanasia a un animal. El último punto de la moción propone que el Ayuntamiento solicite a la Generalitat la apertura de una línea de ayudas a ayuntamientos y mancomunidades para "hacer frente a los gastos que pueda suponer la implantación del sacrificio cero".