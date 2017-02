The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS El PP rechaza que Sanidad proyecte obras en el hospital sin un plan director Rafael Miró cuestiona que la conselleria actúe "a salto de mata" sin estudiar las necesidades del centro miércoles, 08 de febrero de 2017 El Partido Popular ha criticado a la Conselleria de Sanidad por programar obras en el hospital Virgen de los Lirios sin disponer antes de un plan director sobre la segunda fase de la ampliación del centro. El portavoz del PP, Rafael Miró, considera positiva la inversión en la mejora del servicio de Pediatría, ya en fase de concurso para su adjudicación, pero lamenta que Sanidad actúe “a salto de mata”. Miró indica que el pleno de Alcoy, a propuesta del PP, solicitó la elaboración de un plan director para finalizar las obras del hospital, paralizadas durante la anterior legislatura por falta de financiación. “No sabemos nada de este plan para marcar las próximas actuaciones y garantizar una óptima operatividad en los próximos años”, manifiesta. Para Miró tan importante es que la Conselleria de Sanidad invierta en la comarca como que planifique sus infraestructuras de acuerdo a las necesidades de los vecinos y de los municipios. “Parece que actúan a salto de mata”, insiste el concejal. La redacción del proyecto de reforma del servicio de Pediatría del hospital Virgen de los Lirios ha salido a concurso por 111.451 euros. La empresa adjudicataria dispondrá de 60 días para preparar el proyecto básico y 75 días para redactar el proyecto de ejecución. El presupuesto de la Conselleria de Sanidad para este año reservó 936.000 euros destinados a completar la ampliación del hospital. La inversión global para este objetivo, según recogen las cuentas, era de 2,6 millones.