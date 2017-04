The examples populate this alert with dummy content

CIUDAD El PP reclama más agilidad en la limpieza tras las fiestas La concejal conservadora, Amalia Payá, denuncia que la acumulación de residuos y basuras sigue siendo una evidencia, dos días después del cierre de los Moros y Cristianos miércoles, 26 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/04/2017)

AUDIO La tertulia (26/04/2017) La acumulación de residuos y basuras tras las fiestas sigue siendo una evidencia, dos días después del cierre. En La Tertulia de Radio Alcoy la concejal del PP, Amalia Payá, ha lamentado que la ciudad no haya borrado todo rastro de las celebraciones. "Todavía hay calles sucias y con restos de basuras". Recuerda que ya se solicitó en el último pleno un refuerzo de las brigadas de limpieza. La edil señala que los puntos en los que más residuos se han acumulado son los alrededores de las carpas instaladas por filaes y establecimiento de ocio.