PRESUPUESTOS El PP reclama más infraestructuras al Consell Las enmiendas a las cuentas de la Generalitat piden fondos para mejorar el tren, recuperar el bus Alcoy-Gandia, construir colegios, la variante de Benimarfull y crear el enlace de la autovía a los pueblos del valle de Perputxent domingo, 11 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (07/12/2016)

AUDIO Hora 14 Alcoy (07/12/2016) El Partido Popular se ha centrado en las infraestructuras de la comarca en sus enmiendas a los presupuestos de la Generalitat para 2017. Los conservadores han presentado un amplio listado de proyectos y propuestas para reforzar la inversión del Gobierno valenciano en L’Alcoià y El Comtat. Solo en el caso de Alcoy, las enmiendas implican aumentar en más de seis millones la inversión previstas en las cuentas del próximo año. En la comarca destaca la creación de un nuevo acceso a la autovía central desde el valle de Perputxent. A través de su enmienda, el PP solicita la construcción de una nueva salida de la autovía hacia Gaianes, Beniarrés, Alcosser y L’Orxa, pequeños municipios que para acceder a la carretera deben pasar obligatoriamente por el casco urbano de Muro. Es esta una reivindicación histórica, descartada por la Generalitat y por el Ministerio de Fomento tanto en la gestación como durante la obra de la autovía. A otra reivindicación, la mejora del tren, el PP quiere asignar 600.000 euros, según las enmiendas presentadas por la diputada Maite Parra. Los conservadores también solicitan fondos para construir la variante de Benimarfull, pendiente desde hace más de una década por falta de financiación. “Es inaceptable que la carretera cruce todo el pueblo”, subraya la diputada, que también ha planteado la recuperación de la línea de autobús entre Alcoy y Gandia. En materia de educación, el PP reivindica con sus enmiendas la construcción de los colegios El Bracal, de Muro, San Juan Bosco, de Cocentaina, y Pla i Beltrán, de Ibi. Parra, ex alcaldesa de Ibi, no se olvida de la deuda pendiente que la Generalitat tiene con el Ayuntamiento para abonar más de dos millones de euros por el Palacio de Justicia, construido a cuenta del Ayuntamiento. “Reivindiqué el pago cuando gobernaba mi partido y lo hago ahora que gobiernan otros. El Tribunal Supremo ha sentenciado que la Generalitat debe pagar y no hay fondos en el presupuesto para cumplir la sentencia”, resume la parlamentaria. La mayor parte de las iniciativas que forman las enmiendas del PP para L’Alcoià y El Comtat están pendientes desde que los conservadores gobernaban la Generalitat. “Si lo hubiésemos hecho todo bien, no estaríamos en la oposición presentando enmiendas, sino en el Gobierno”, resume el diputado Fernando Pastor, encargado de exponer las propuestas planteadas para Alcoy. Más proyectos para Alcoy La principal reivindicación es la asignación de 2,8 millones de euros para crear un centro de formación turística en la manzana de Rodes. “Es muy importante esta iniciativa porque de ella va a surgir todo lo demás que se pueda hacer en esa manzana”, sostiene Pastor, que invita a la Generalitat a participar en el diseño del proyecto con una partida de 100.000 euros. El PP reclama ampliar a 3 millones de euros la inversión de un millón recogida en las cuentas para acabar el hospital Virgen de los Lirios. Y pide utilizar parte de una partida de 2,5 millones para construir el nuevo acceso al polígono de Santiago Payà. “Presentamos propuestas realizables. Podríamos haber pedido fondos para numerosos colectivos, pero en el caso de Alcoy nos hemos centrado en ocho proyectos que consideramos importantes”, resume. Es el caso de la finalización del grupo de viviendas Sant Jordi o el refuerzo de la nueva ayuda que la Asociación de San Jorge dispondrá el próximo año y que es de 20.000 euros, 10.000 menos de lo que percibe Valencia, Castellón y Alicante para organizar sus festejos. El presidente del PP de Alcoy, Rafael Miró, subraya la coordinación entre los grupos municipales y el grupo parlamentario para conseguir más inversiones para la comarca. Y ha confiado en que el resto de grupos en Valencia apoyen propuestas como la del centro de formación turística.