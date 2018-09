The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL El PP reclama la web del Plan Estratégico para presentar alegaciones ciudadanas El concejal conservador Ignacio Palmer denuncia que el plazo de alegaciones se inició el 25 de agosto pero todavía no está operativa la plataforma para opinar y proponer miércoles, 12 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/09/2018) El Partido Popular denuncia el retraso de 19 días para la puesta en marcha de la web del Plan Estratégico para que los ciudadanos puedan opinar y proponer. El concejal conservador, Ignacio Palmer, recuerda el plazo de alegaciones comenzó el 25 de agosto y que el Gobierno se comprometió a la puesta en marcha de esta plataforma a través de la web planestrategicoalcoi.org. "el periodo de información pública del Plan se realiza para promover la participación de los ciudadanos y poder realizar aportaciones, sugerencias, etc. pero la realidad es que el sitio web anunciado por los socialistas no existe”. Añade Palmer que "con estos hechos se muestra el poco interés que tienen los socialistas por este Plan Estratégico después de tres años desde que lo propusiera el PP y se aceptara por unanimidad en el pleno. Esperemos que no se acabe el periodo para realizar aportaciones antes de que el sitio web destinado a este cometido esté en funcionamiento”. El servicio de elaboración del plan estratégico de Alcoy 2016-2025 se adjudicó a la mercantil Enerlis Technologic S.L.