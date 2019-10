The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD El PP reclamará vía mociones las mejoras anunciadas en el hospital El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en la Cortes, Juan José Zaplana, ha sumado a esta petición que se cubran las vacantes para evitar la saturación del Urgencias martes, 01 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/10/2019) El PP reclamará vía moción las mejoras comprometidas por la Consellería de Sanidad en el Hospital Virgen de los Lirios. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcoy, Quique Ruiz, es uno de los concejales que ha asistido al encuentro en el que se ha acordado reclamar a través de los plenos municipales las inversiones pendientes. Esta petición, que ha anunciado a las puertas del hospital se hará extensiva a todos los ayuntamientos del Departamento de Salud de Alcoy, que comparten dicha problemática. En la comparecencia ha estado presente el diputado en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, que ha constatado las obras que siguen pendientes pese a contar con consignación presupuestaria. El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Juan José Zaplana, ha recordado las obras pendientes en Pediatría y la ampliación del hospital y ha reclamado su puesta en marcha. El otro foco lo ha centrado en la atención a los pacientes para lo que ve primordial que se cubran las plazas de facultativos para aliviar servicios como el de Urgencias, que ha estado en el punto de mira este verano. Plantea recuperar la reivindicación de un acceso directo al hospital a través de la autovía.