ALCOY El PP reprocha al PSOE que deje sin restaurante a la Font Roja Los populares advierten que el concurso para adjudicar el nuevo contrato se prolongará durante unos meses viernes, 08 de noviembre de 2019

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (08/11/2019) El Partido Popular advierte de que el Parque Natural de la Font Roja va a permanecer sin restaurante por un periodo indefinido. El gobierno de Antonio Francés ha aprobado en solitario no prorrogar de nuevo la concesión, lo que dejará el paraje sin servicio hasta que adjudique un nuevo contrato. El concejal del PP Kiko Cantó teme que el cierre del restaurante se prolongue durante meses. De momento, señala, mantendrá sin servicio al parque natural en el periodo de otoño, uno de los de mayor afluencia de visitantes. El PSOE aprobó en solitario en el pleno del lunes la denegación de la tercera prórroga del actual contrato, adjudicado en 2009. El PP votó en contra al advertir la falta de justificación recogida en el expediente. “La denegación se basa en un informe en el que el técnico de medio ambiente afirma que no cree conveniente la concesión de la prórroga. Entendemos que la argumentación es insuficiente”, manifiesta Cantó. Ese informe de Medio Ambiente es la base para que el departamento de Contratación abogue por solicitar una nueva licitación. El concejal del PP advierte de que el concurso para adjudicar el nuevo contrato se prolongará durante meses, un periodo en el que la Font Roja quedará sin servicio de restauración. El actual adjudicatario debe abandonar las instalaciones en el plazo máximo de un mes. “En un espacio tan sensible como la Font Roja el gobierno local debería haber avanzado los trámites previos para agilizar el nuevo concurso”, señala el concejal. A su juicio, ha habido “falta de previsión”. Cantó lamenta que el cierre del restaurante se une al fracaso de la rehabilitación de los chalets de la Font Roja, pendiente desde 2013 y que ha quedado desierto tras la renuncia de la empresa adjudicataria.