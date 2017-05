El PP se interesa por el centro de día y las ayudas municipales para AIN

La concejal del PP, Amalia Payá pedirá información en la próxima Comisión de Servicios Sociosanitarios sobre la subvención que la Asociación para la Integración del Niño, AIN, recibe del Ayuntamiento de Alcoy y que debe formalizarse mediante convenio entre ambas entidades a principios de cada anualidad. “Esto es algo que todavía no se ha producido y que obliga a buscar financiación externa para no afectar a su funcionamiento”, según la edil. “Estamos en el mes de mayo y todavía no se ha firmado el convenio con esta entidad, desde el PP lamentamos que los partidos del pacte del Botànic, que iban a rescatar a las personas, están haciendo todo lo contrario, y prueba de ello es la evidente falta de diálogo y de gestión”.

Tras la reunión, mantenida junto a la diputada del PP, Lola Alba, con representantes de AIN, el grupo municipal trasladará su inquietud por el centro de día. “Desde esta misma entidad, se trabaja desde hace 3 años en la puesta en marcha de un centro de día, un recurso muy demandado, incluso a nivel comarcal. En este momento la entidad se está encontrando con varias dificultades en lo que respecta a la acreditación, lo que impide que ya sea una realidad”. El Partido Popular preguntará por los problemas que impiden la apertura de este centro de día.

Sobre las aportaciones desde el Gobierno central, la diputada Lola Alba sostiene que en 2016, “mientras el estado incrementa las bonificaciones a los centros especiales de empleo en un 10% y la aportación a la discapacidad en más de un 20%, la Generalitat no paga a los Centros Especiales de Empleo. De hecho, algunos han tenido que cerrar y otros han tenido que despedir a personas que tienen muy difícil su acceso al trabajo”. Añade que en 2017 los Presupuestos Generales del Estado incrementarán en 20 millones de euros la aportación a estos Centros de Empleo, “pero mucho nos tememos que, de nuevo, la Generalitat destine esos fondos a otros fines y no lleguen a sus destinatarios”. A la diputada le “sorprende e indigna que en el año en que más contratos se han registrado de personas con discapacidad en España, en la Comunitat Valenciana no se apueste por el empleo de estas personas, e incluso obligue a cerrar a algunos centros por culpa de su mala gestión”.