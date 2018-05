The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA El PP se rearma para recuperar la hegemonía en la comarca Los conservadores buscan ilusionar a los vecinos con proyectos que corrijan la “inacción” de gobiernos tripartitos miércoles, 02 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Partido Popular ha puesto en marcha la maquinaria electoral para recuperar en 2019 las alcaldías perdidas en L’Alcoià y El Comtat en los comicios de 2015. La convención comarcal del partido, celebrada el sábado en Muro, comenzó a perfilar el programa electoral con el que ilusionar a los vecinos “después de cuatro años perdidos por la inacción de los ayuntamientos tripartitos sin solvencia ni capacidad para tomar decisiones”. El coordinador comarcal del PP, Javier Sendra, destaca la importancia de estos encuentros para “reforzar las iniciativas y propuestas que el Partido Popular va a presentar en todos los municipios”. Los conservadores debatieron en la jornada cuatro ponencias sobre industria y agricultura; educación y políticas sociales; e infraestructuras, turismo y despoblamiento. “Estamos centrados en nuestros pueblos y nuestras ciudades”, manifiesta Sendra, “porque tenemos que ofrecer nuevas propuestas que den ilusión no solo a nuestros votantes, sino a toda la población”. La convención sirvió para que los cargos en todos los municipios de la comarca consensuaran las inversiones necesarias a escala comarcal para la próxima legislatura. Las conclusiones formarán parte del programa electoral del Partido Popular de la provincia de Alicante. “La fuerza del Partido Popular se encuentra, sobre todo, en las pequeñas y medianas poblaciones, por eso le damos tanta importancia”, recalca Sendra. “Creemos que las próximas elecciones municipales son fundamentales porque, después de cuatro años de extrañas alianzas de la izquierda en muchos municipios, mucha gente está cansada de tanta incertidumbre y nosotros les presentamos la certeza de seriedad y gestión”, indica el dirigente popular. “Armamos el mejor proyecto para los municipios y, a partir de ahí, el Partido Popular es el único que cree en la provincia de Alicante y en una Comunitat Valenciana en libertad, que serán los pilares de nuestros programas”, analiza Javier Sendra. “Confiamos en que los ciudadanos confíen en nosotros después de la nefasta experiencia de los pactos de perdedores y vean que el proyecto del PP es el más sólido”, explica el dirigente popular.