The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD El PP se suma a las críticas de dejadez en Urgencias Aseguran que los médicos alertaron hace ya un año de los problemas derivados por la falta de sustituciones en verano lunes, 29 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/07/2019) El Partido Popular critica la “dejadez” de la Conselleria de Sanidad en la solución a los problemas de personal que padece el servicio de Urgencias del hospital Virgen de los Lirios. La falta de sustituciones ha provocado una merma de la plantilla que se traduce en el aumento del tiempo de espera para los pacientes. La situación, que ha provocado la renuncia del jefe de la sección, ya se produjo el pasado verano, según explica el portavoz del PP, Quique Ruiz. “Los profesionales alertaron a Sanidad a través de diferentes cartas entre junio y julio de 2018. Pese a ello, la conselleria ha consentido que el problema no solo se repita este año, sino que se agrave”, expone Ruiz. El pasado verano, los facultativos comunicaron a la gerente del Departamento de Salud y al director del hospital las sustituciones necesarias para prestar un buen servicio: 6 médicos en horario de mañana, 4 por la tarde y 2 por la noche. Lo hicieron en dos ocasiones para advertir de las consecuencias de la falta de sustituciones. Los problemas no solo no se subsanaron el año pasado, sino que se han agravado este verano, en el que, según los datos recabados por el PP, la Conselleria de Sanidad solo ha sustituido una de las vacantes registradas en Urgencias, ya sea por vacaciones, baja laboral o por reducción de jornada. “Sanidad no ha ofrecido alternativas para evitar el colapso de un servicio que es básico”, razona Ruiz. El portavoz del PP recalca que “la renuncia del jefe del servicio ha hecho público un problema que no es puntual, sino que se viene arrastrando desde hace años sin que la conselleria ofrezca una respuesta”. De hecho, en su carta de renuncia el jefe del servicio ya alertó de que “vamos hacia la catástrofe desde hace años y nadie pone remedio”. El jefe dimisionario ha recibido el respaldo de los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. Ruiz confía en que Sanidad “se tome en serio el problema” y aporte soluciones, como ha sucedido en otros departamentos de salud de características similares a Alcoy, como es el caso de Elda. “No podemos permitir que la falta de planificación acabe por deteriorar la atención a los pacientes”, añade el portavoz del PP. La situación del servicio motivó una declaración institucional del Ayuntamiento para reclamar a la conselleria la contratación urgente del personal necesario para cubrir las bajas de Urgencias y ofrecer una atención de calidad. “Esperamos que la conselleria haga lo que no ha hecho en el último año: ofrecer alternativas para que el servicio no se colapse en los meses de verano”, concluye Ruiz.