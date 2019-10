The examples populate this alert with dummy content

CIUDAD El PP ve un fracaso la concesión de 4 de las 14 viviendas del plan de alquileres sociales Los conservadores reclaman que el programa, promovido en 2018 por la Consellería de Vivienda y el Ayuntamiento, se retome y cambie de enfoque sábado, 19 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/10/2019)

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (19/10/2019) El Partido Popular de Alcoy cuestiona el resultado del plan de alquileres sociales para jóvenes que la Conselleria de Vivienda, en colaboración con el Ayuntamiento, activó en 2018. De los 14 pisos ofertados por el programa solo 4 fueron concedidos a jóvenes. La concejal del PP Amalia Payá lamenta el “fracaso” de un plan que pretendía paliar las dificultades de acceso a la vivienda de los jóvenes de Alcoy. El programa ofreció en octubre de 2018 un total de 14 viviendas, ocho en el grupo de El Camí 40 y seis entre la plaza de Les Xiques y la calle de Barbacana. A estos pisos públicos podían optar jóvenes de entre 18 y 35 años con bajos recursos. La concejal del PP explica que el plan solo recibió 7 solicitudes, de las que solo 4 cumplían los requisitos, por lo que únicamente esas cuatro fueron adjudicadas. Ante la falta de demanda, el Ayuntamiento otorgó las viviendas sobrantes a otros colectivos vulnerables. Payá no oculta su “decepción” por el resultado del programa, que el Gobierno local, del PSOE, atribuyó en comisión informativa al “estigma” de las zonas en las que su ubican las viviendas ofertadas. “El Ayuntamiento y la Generalitat anunciaron a bombo y platillo un plan de vivienda para jóvenes que, un año después, apenas ha tenido demanda”, señala la regidora. La concejal explica que, en lugar de mejorar las condiciones del programa para dar una respuesta real a las necesidades de vivienda de los jóvenes, la Generalitat ha decidido no lanzar una nueva convocatoria. “Es una irresponsabilidad dejar de ofrecer estos alquileres sociales”, critica Payá. Según señala, “estos planes son una oportunidad para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda”. Para conseguirlo, explica, “deben ser efectivos y atractivos y no un listado de pisos públicos que están vacíos porque nadie quiere vivir en ellos”. A juicio de Payá, la Generalitat debería “cambiar el enfoque de estas convocatorias para que las ofertas de vivienda atraigan a los jóvenes y puedan optar a ellas”.