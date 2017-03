The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (2ª PARTE) EL PRAT 2 - 1 ALCOYANO El Deportivo Alcoyano de nuevo obligado tras la victoria del Barça B ante el Valencia Mestalla - Sigue el partido en el 100.8FM con Santi Ovalle, Marcos Martínez y Sheila García en la dirección domingo, 26 de marzo de 2017 (min. 9) Gol de El Prat aprovechando un rechace en el área, obra de Padilla Expulsado Navarro, con roja directa por una entrada por detrás en el minuto 44. (min. 45') Gol de Prior, tras la salida de una falta (min. 60) Gol desde los once metros de Jony Ñiguez