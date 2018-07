The examples populate this alert with dummy content

INFORME El precio de la vivienda usada aumenta un 1,7% en Alcoy Ibi registra el mayor incremento de la provincia durante el segundo trimestre, según los datos del portal idealista.com martes, 03 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El precio de la vivienda usada ha aumentado un 1,7% en Alcoy durante el segundo trimestre del año. Es el dato que ofrece el portal idealista.com. El metro cuadrado de la vivienda de segunda mano en Alcoy sale por 645 euros, la mitad de la media provincial, que es de 1.247 euros el metro. En el último año el precio se ha incrementado un 4,4%, casi un punto encima de la media de la provincia. En el segundo trimestre del año el mayor incremento de la provincia se ha registrado en Ibi, con una subida del 7,5%. El precio del metro cuadrado es más caro que en Alcoy. Cuesta de media 657 euros. Mucho más elevado es el precio en Cocentaina: la media es de 734 euros pese al descenso de un 2% en el último trimestre. El informe del portal idealista.com también analiza Castalla, donde el precio medio del metro cuadrado es de 578 euros, un 0,7% menos que en primer trimestre de este año.