ESTUDIO El precio de la vivienda usada se hunde en la Foia Castalla registra la mayor bajada de 2016 en la provincia, según el portal idealista.com jueves, 29 de diciembre de 2016 El precio de la vivienda usada se ha desplomado este último año en los municipios de la Foia de Castalla. Durante 2016, el precio del metro cuadrado de la vivienda usada ha descendido entre el 7% de Ibi y Onil al 12,6% de Castalla, eñ mayor de toda la provincia, según el informe anual del portal inmobiliario idealista.com. El estudio solo recoge datos de los municipios de la Foia de Castalla. No hay datos de las localidades de L’Alcoià y El Comtat. En Castalla, el precio del metro cuadrado está en 598 euros, un 12,6% menos que el año pasado. Con todo, el precio medio ha aumentado un 3,3% en los últimos tres meses. El descenso en el municipio es el más importante de toda la provincia de Alicante. El precio de la vivienda usada también ha bajado en Ibi. Lo ha hecho este año en un 7,1%. El metro cuadrado, según idealista.com, sale en Ibi por una media de 637 euros. En Onil el descenso es del 7,2%. El precio del metro cuadrado es de 526 euros. Los precios de la vivienda usada en la Foia de Castalla quedan por debajo de la mitad del coste medio del metro cuadrado en la provincia, que es de 1.246 euros.