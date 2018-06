The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL BASE El Premi Sant Jordi de fútbol base da el salto internacional La segunda edición del torneo de fútbol base Premi Sant Jordi – Costa Blanca, que se celebra en Alcoy los días 15 y 16 de junio, tendrá carácter internacional. El histórico Benfica portugués, el Nord-West Moscow de Rusia y el Guangzhou Evergrande de China han confirmado su participación en el torneo. jueves, 07 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (07/06/2018) La segunda edición del torneo de fútbol base Premi Sant Jordi – Costa Blanca, que se celebra en Alcoy los días 15 y 16 de junio, tendrá carácter internacional. El histórico Benfica portugués, el Nord-West Moscow de Rusia y el Guangzhou Evergrande de China han confirmado su participación en el torneo. 70 equipos competirán en las nueve categorías del trofeo organizado por la Asociación de San Jorge con la colaboración del Patronato de Turismo Costa Blanca: desde querubines (5 años) a cadetes (15 años). A la presencia de equipos extranjeros se suma la participación de las categorías inferiores de clubes españoles de Primera y Segunda división, como Valencia, Betis, Levante, Getafe o Albacete. Contra los representantes de estos grandes equipos españoles competirán clubes de toda la Comunidad Valenciana, parte de los cuales ya participó en la primera edición. “Para muchos niños de Alcoy y de la comarca este torneo es una oportunidad única de disfrutar jugando contra grandes equipos de España y del extranjero”, explica Víctor Hugo Ribes, responsable de Modernización de la Asociación de San Jorge. En su opinión, después del éxito del año pasado, es importante que el torneo pueda dar el salto internacional. “Además de fomentar el deporte entre los niños, uno de los objetivos de este campeonato es difundir el nombre de Alcoy y, por extensión, de la Fiesta de Moros y Cristianos. Por eso es trascendental tanto la participación de equipos extranjeros como el apoyo de Costa Blanca”, afirma Ribes. El aumento en el número de equipos participantes ha provocado que el torneo amplíe su duración respecto a la edición del año pasado. La categoría Prebenjamín comenzará a competir el viernes por la tarde en las instalaciones del polideportivo Francisco Laporta. El sábado, los partidos se disputarán entre las 9.00 y las 20.00 horas.