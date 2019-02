The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA El premio Planeta 2018, Santiago Posteguillo, visita Ibi El reconocido escritor valenciano presenta su última novela, 'Yo, Julia', este jueves, a las 19.30 horas, en el Museo del Juguete miércoles, 20 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (20/02/2019) El escritor Santiago Posteguillo estará este jueves en Ibi. A las 19.30 horas, el Museo del Juguete acogerá la presentación de su última novela, Yo, Julia, que le ha valido el Premio Planeta 2018. Posteguillo abordará cómo ha llegado a poder rescatar del olvido la vida y la memoria de la emperatriz más poderosa de la antigua Roma, una mujer que transformó su entorno y cambió el curso de la historia de siempre. Posteguillo ha pasado por las ondas de Radio Alcoy antes de su llegada a la vila juguetera.